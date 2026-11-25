हरियाणा BJP विधायकों के साथ सीएम की बैठक, घोषणाओं और विकास कार्यों का रिव्यू, कांग्रेस से सस्पेंड MLA भी पहुंचे
Chandigarh BJP Mla Meeting : चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम की अध्यक्षता में बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है.
Published : November 25, 2026 at 2:46 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें सीएम की घोषणाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है.
अधिकारियों को काम पूरा करने की डेडलाइन दी गई : मुख्यमंत्री आवास पर CM घोषणाओं और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने बैठक के बाद मीडिया को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के लिए अलग-अलग टेबल लगाई गईं थी. सभी टेबलों पर विधायक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे. CM घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा हो रही है. मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बातचीत की और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी करने की डेडलाइन दी गई है. 2 महीने में सभी काम पूरे करने होंगे.
कांग्रेस के सस्पेंड विधायक भी बैठक में पहुंचे : सीएम आवास पर हो रही बैठक में कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक जरनैल सिंह, शैली चौधरी, रेणुबाला और मोहम्मद इसराइल भी पहुंचे थे. हालांकि बैठक से बाहर निकलने पर रेणुबाला ने मीडिया से बात नहीं की. कांग्रेस विधायकों के बैठक में शामिल होने पर भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि उनको भाजपा की पॉलिसीज में विश्वास होगा, तभी बैठक में आए हैं. वहीं रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि वे सरकार के 2 साल के कामकाज से खुश हैं. भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई. सरकार की समीक्षा बैठक में कोई भी विधायक शामिल हो सकता है.
कांग्रेस की बैठक : संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है. आज की बैठक में कल के सत्र को लेकर रणनीति बनाए जाने की चर्चा है. कांग्रेस ने भी आज चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र को लेकर बैठक बुलाई है. कांग्रेस कल दोपहर 1 बजे पंचकूला में संविधान रक्षा मार्च भी निकालेगी.
26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र : हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 26 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा. सदन की कार्यवाही शोक प्रस्तावों के साथ शुरू की जाएगी. इसके बाद सुबह 11:15 बजे सदन की कार्यवाही सवा घंटे के लिए स्थगित रहेगी. इस दौरान सेरेमोनियल गेट के पास संविधान को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में संविधान बनने की ऐतिहासिक यात्रा, संविधान निर्माताओं के योगदान और संविधान में शामिल मूल्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी. इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों को संविधान की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां भेंट भी करेंगे.
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