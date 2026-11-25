ETV Bharat / state

हरियाणा BJP विधायकों के साथ सीएम की बैठक, घोषणाओं और विकास कार्यों का रिव्यू, कांग्रेस से सस्पेंड MLA भी पहुंचे

हरियाणा BJP विधायकों के साथ सीएम की बैठक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें सीएम की घोषणाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है.

अधिकारियों को काम पूरा करने की डेडलाइन दी गई : मुख्यमंत्री आवास पर CM घोषणाओं और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने बैठक के बाद मीडिया को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के लिए अलग-अलग टेबल लगाई गईं थी. सभी टेबलों पर विधायक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे. CM घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा हो रही है. मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बातचीत की और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी करने की डेडलाइन दी गई है. 2 महीने में सभी काम पूरे करने होंगे.

हरियाणा BJP विधायकों के साथ सीएम की बैठक (ETV Bharat) कांग्रेस के सस्पेंड विधायक भी बैठक में पहुंचे : सीएम आवास पर हो रही बैठक में कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक जरनैल सिंह, शैली चौधरी, रेणुबाला और मोहम्मद इसराइल भी पहुंचे थे. हालांकि बैठक से बाहर निकलने पर रेणुबाला ने मीडिया से बात नहीं की. कांग्रेस विधायकों के बैठक में शामिल होने पर भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि उनको भाजपा की पॉलिसीज में विश्वास होगा, तभी बैठक में आए हैं. वहीं रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि वे सरकार के 2 साल के कामकाज से खुश हैं. भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई. सरकार की समीक्षा बैठक में कोई भी विधायक शामिल हो सकता है. संत कबीर कुटीर (ETV Bharat)