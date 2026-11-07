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'लाडवा मेरा घर है, इसकी तरक्की की रफ्तार कभी थमने नहीं दूंगा'- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Chief Minister Nayab Singh Saini ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धनतेरस के दिन लाडवा विधानसभा में शाम को कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडवा उनके लिए केवल एक राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि उनका अपना घर और परिवार है. क्षेत्रवासियों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है तथा लाडवा की तरक्की सुनिश्चित करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है. इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व की आत्मीय शुभकामनाएं दीं.​