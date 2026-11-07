'लाडवा मेरा घर है, इसकी तरक्की की रफ्तार कभी थमने नहीं दूंगा'- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
Diwali Festival 2026: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के 63 गांवों के विकास के लिए 13.23 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी.
Published : November 7, 2026 at 11:52 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धनतेरस के दिन लाडवा विधानसभा में शाम को कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाडवा उनके लिए केवल एक राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि उनका अपना घर और परिवार है. क्षेत्रवासियों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है तथा लाडवा की तरक्की सुनिश्चित करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है. इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ महापर्व की आत्मीय शुभकामनाएं दीं.
63 गांवों के विकास के लिए 13.23 करोड़ रुपये की सौगात: धनतेरस के पावन पर्व को और अधिक खास बनाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के 63 गांवों के विकास के लिए 13.23 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी. इसके तहत प्रत्येक गांव को 21-21 लाख रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की गई. इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेशभर के लाखों परिवारों, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के खातों में जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे 4470 करोड़ 77 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि हस्तांतरित की. इसमें गांवों के विकास के लिए पंचायतों को 1158 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों के लिए 1727.80 करोड़ रुपये की किस्त जारी करना शामिल है.
गौशालाओं को वित्तीय सहायता और समर्थन: भारतीय संस्कृति और गोवंश सेवा को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की तीन प्रमुख गौशालाओं को कुल 34.53 लाख रुपये के वित्तीय चेक वितरित किए. इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि 'लाडवा मेरा घर है, इसकी तरक्की की रफ्तार कभी थमने नहीं दूंगा'.
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त्योहारों के संदेश और सामाजिक सरोकार: मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव के पांचों पर्वों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि धनतेरस आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है, दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है, गोवर्धन पूजा प्रकृति और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है, तथा भाई दूज आपसी रिश्तों को मजबूत बनाता है. उन्होंने आह्वान किया कि त्योहारों की वास्तविक खुशी तभी सार्थक होती है जब समाज के हर जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आए. उन्होंने भगवान श्रीराम के जीवन आदर्शों, कर्तव्य, त्याग और जनसेवा को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी.
हरियाणा की हीरक जयंती: राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य ने अपने गौरवशाली 60 वर्ष (हीरक जयंती) पूरे कर लिए हैं. राज्य सरकार इस हीरक जयंती को केवल एक उत्सव तक सीमित न रखकर इसे 'विकास के संकल्प वर्ष' के रूप में मनाएगी.
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