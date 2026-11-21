कुरुक्षेत्र को 120 करोड़ के भव्य विश्राम गृह की सौगात, CM नायब सिंह सैनी ने किया शिलान्यास
Kurukshetra CM Laid Foundation Stone : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने 120 करोड़ के विश्राम गृह का शिलान्यास, भूमि पूजन किया.
Published : November 21, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 5:16 PM IST
कुरुक्षेत्र : धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करते हुए आज ब्रह्मसरोवर के निकट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, कुरुक्षेत्र का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग के 26 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये विश्राम गृह अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा और यहां से सीधा ब्रह्मसरोवर का नजारा दिखाई दिया करेगा.
नई पहचान मिलेगी : मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 120 करोड़ की लागत से बनने वाला ये भव्य विश्राम गृह कुरुक्षेत्र के पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं एवं विकास को नई पहचान प्रदान करेगा. इस आधुनिक परियोजना में 96 आधुनिक कमरों, ब्रह्मसरोवर के मनोरम दृश्य वाले दो रेस्टोरेंट, 500 लोगों की क्षमता वाले एग्जीबिशन हॉल और 400 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा : ये परियोजना ना केवल कुरुक्षेत्र की सुंदरता एवं आधुनिक सुविधाओं में वृद्धि करेगी, बल्कि धर्मनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं गणमान्य अतिथियों को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी. वहीं अग्निशमन विभाग को मिले नए वाहन आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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