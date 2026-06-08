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कुरुक्षेत्र में CM सैनी की सौगात, सोमनाथ दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ धाम के लिए रवाना किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और यात्रा से जुड़े अनुभवों पर बातचीत की.

सरकार ने किए सारे इंतजाम : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है. वहीं यात्रियों ने इस पहल के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे पहली बार सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए उनसे किसी प्रकार का शुल्क या खर्च नहीं लिया गया है और आने-जाने, भोजन, ठहरने सहित सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं.

कुरुक्षेत्र में CM सैनी की सौगात (ETV Bharat)

अनेक बार टूटा सोमनाथ मंदिर : मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत की धैर्यगाथा का रहा है. ये मंदिर अनेक बार टूटा और लूटा गया. लेकिन हर बार दोगुनी साहस के साथ उठ खड़ा हुआ. इतिहास गवाह है कि जब-जब सोमनाथ पर प्रहार हुआ, तब-तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई. लेकिन हर बार राष्ट्र ने ये सिद्ध किया कि हमारी आस्था को तलवारों से नहीं मिटाया जा सकता. उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण व स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष हुआ तब लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर निर्माण को राष्ट्रीय निर्माण की पुनर्स्थापना बताया, जिसने राष्ट्र को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम किया.