ETV Bharat / state

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने दिए 390 करोड़, 4 विकास योजनाओं का किया शिलान्यास

धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जिले में 120.76 करोड़ रुपये की राशि की योजनाओं का शिलान्यास किया.

VIKSIT FARIDABAD RALLY
धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. रैली का आयोजन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली.

'फरीदाबाद ऐतिहासिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र': अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद को केवल एक औद्योगिक शहर ही नहीं, बल्कि हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बताया. उन्होंने कहा कि "राज्य सरकार का लक्ष्य फरीदाबाद को एक विकसित और आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाना है, जहां हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उच्च जीवन स्तर मिल सके."

फरीदाबाद को 120.76 करोड़ की योजनाओं का तोहफा (Etv Bharat)

सीएम ने युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्रः मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के तहत चयनित युवाओं को बटन दबाकर नियुक्ति पत्र सौंपे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत वाली चार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए मौके पर उन्होंने स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉमिक का भी अनावरण किया.

144 करोड़ की लागत से बरसाती नाले का निर्माण: मुख्यमंत्री ने कहा कि "पिछले साढ़े 11 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए 44 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 24 पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी पर काम जारी है." उन्होंने कहा कि "इन वर्षों में कुल 1321 करोड़ 57 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं. फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 390 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. सेक्टर 75 से 89 के बीच 144 करोड़ रुपए की लागत से बरसाती नाले का निर्माण किया गया है."

10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेचर पार्क: सीएम ने कहा कि "आगरा कैनाल सर्विस रोड को 33 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत किया गया है, जिससे नए सेक्टरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. सेक्टर 31 में 20 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है. इसके अलावा शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर और 300 सार्वजनिक पार्कों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना है. ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्य नगर योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नेचर पार्क भी बनाया जाएगा."

सेक्टर 8 में खुलेगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल: मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि "सेक्टर 8 में पीपीपी मोड पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा, जबकि ग्रेटर फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी. साथ ही सेक्टर 12 के स्पोर्ट्स स्टेडियम के स्विमिंग पूल को अपग्रेड कर संचालित किया जाएगा." कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट मंजूर, शहर को मिलेगा नया रूप

TAGGED:

CM NAYAB SINGH SAINI
120 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास
धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली
सीएम नायब सिंह सैनी
VIKSIT FARIDABAD RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.