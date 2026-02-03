सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में की घोषणा 'हरियाणा में सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का होगा निर्माण, खिलाड़ियों को मिलेगी आवासीय सुविधा'

ETV Bharat / state

सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में की घोषणा 'हरियाणा में सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का होगा निर्माण, खिलाड़ियों को मिलेगी आवासीय सुविधा'

हरियाणा सरकार आवासीय सुविधा वाले सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण करेगी. सीएम नायब सैनी ने इसकी घोषणा की है.

हरियाणा में सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का होगा निर्माण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

February 3, 2026

रोहतकः महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में मंगलवार से स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रारंभ हो गई. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें दिव्यांगजन खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा भी मिलेगी.

Special Olympics India Athletics Championship begins.
स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप (Etv Bharat)

27 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्साः 7 फरवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर के 27 राज्यों के 500 से अधिक दिव्यांगजन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. चैंपियनशिप के दौरान एथलेक्टिस की विभिन्न स्पर्धाएं होंगी. स्पेशल ओलंपिक भारत, बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है, जो वर्ष 2001 से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है. स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने अध्यक्षता की. हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम विशिष्ठ अतिथि रहे.

सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

ओलंपिक्स के जरिए नेतृत्व क्षमता का होता है विकासः मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चैंपियनशिप में भाग ले रहे दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "स्पेशल ओलंपिक्स भारत सिर्फ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक आंदोलन है. स्पेशल ओलंपिक्स के जरिए नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है."

16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ का नकद प्रोत्साहन मिलाः अपने संबोधन में उन्होंने खेल के क्षेत्र में हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "पिछले 11 वर्ष में खेलों की आधारभूत संरचना पर 989 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में भी खेलों के विकास पर 60 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है. हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्ष में 16 हजार 418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए की नकद राशि प्रदान की है."

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 550 पद सृजितः प्रदेश के खिलाड़ियों को 15 हजार 634 उपकरण भी प्रदान किए गए हैं. जबकि 1472 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं. इन नर्सरियों में 8 वर्ष से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपए और 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाती है. हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 550 पद सृजित किए हैं और 231 खिलाड़ियों को नौकरी भी प्रदान की गई है.

खेल और खिलाड़ियों की भी भूमि है हरियाणाः स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि "हरियाणा सिर्फ वीर जवानों व किसानों की नहीं बल्कि खेल और खिलाड़ियों की भूमि है. उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति की सराहना की." साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट में दिव्यांग सशक्तिकरण और दिव्यांग कौशल योजना के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया.

सिर्फ चैंपियनशिप नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का भी उत्सवः हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "यह सिर्फ चैंपियनशिप नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का भी उत्सव है." उन्होंने कहा कि "खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी पैदा होता है. उन्होंने केंद्रीय बजट में खेलों के लिए 33 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया. उन्होंने हरियाणा में खेल के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उद्घाटन समारोह के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ व प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे."

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय
स्पेशल ओलंपिक एथलेटिक्स चैम्पियनशिप
NAYAB SINGH SAINI
सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम निर्माण
SPECIAL OLYMPICS CHAMPIONSHIP

