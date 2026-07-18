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'हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिक पुनर्विकास, बजट बढ़कर 3566 करोड़ रुपये हुआ'- सीएम नायब सैनी

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन-कालका और नरवाना का उद्घाटन करने पर सीएम सैनीने पीएम मोदी का आभार जताया.

Chief Minister Nayab Singh Saini
Chief Minister Nayab Singh Saini (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 18, 2026 at 10:12 AM IST

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पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन-कालका और नरवाना का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि "इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है, जिन पर 1149 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मंडी डबवाली, होडल और जींद रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पहले ही पूरा कर इन्हें अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है."

कालका और नरवाना अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, कालका पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का जालंधर, पंजाब से सीधा प्रसारण दिखाया गया. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमे हरियाणा के दो रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना शामिल हैं.

हरियाणा को 15 हजार करोड़ की 9 परियोजनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा वासियों के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है. यह स्टेशन हरियाणा की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नये प्रवेश द्वार बनेंगे. इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सहित लगभग 15 हजार करोड़ रुपये लागत की नौ परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं."

बजट 315 करोड़ से बढ़कर 3566 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री ने कहा कि "एक समय रेलवे परियोजनाएं वर्षों तक फाइलों में धूल फांकती थी. स्टेशन केवल यात्रियों की आवाजाही की जगह माने जाते थे, लेकिन अब स्टेशन नई पहचान और अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहे हैं. वर्ष 2014 में हरियाणा का रेल बजट केवल 315 करोड़ रुपये था, वर्ष 2026-27 में यही रेल बजट बढ़कर 3566 करोड़ रुपये हो गया है."

12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा: मुख्यमंत्री ने कहा की "प्रदेश में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है. यह निवेश उ‌द्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं को गति दे रहा है. हरियाणा की 1574 किलोमीटर लंबी सभी रेलवे लाइनों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है. यह पर्यावरण संरक्षण के साथ तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल परिवहन की मजबूत नींव भी है."

8 वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस: मुख्यमंत्री ने कहा कि "आज देश केवल रेलवे का विस्तार ही नहीं, बल्कि भविष्य की रेलवे का निर्माण कर रहा है. हरियाणा में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं. वंदे भारत देश की गति का प्रतीक है और अमृत भारत अंतिम पंक्ति में खड़े सामान्य नागरिक की सुविधा का प्रतीक है. 844 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ रुपये की लागत से सोनीपत-जींद रेलवे लाइन का निर्माण, रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन और कुरुक्षेत्र में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है. ये परियोजनाएं विकास की वह नई सोच हैं, जो समय बचाती हैं, यातायात सुगम बनाती हैं और शहरों को नई गति प्रदान करती हैं."

12 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "सुरक्षित रेलवे किसी भी राष्ट्र की पहचान है. पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 33 रेलवे ओवरब्रिज और 139 रेलवे अंडरब्रिज बनाए गए हैं. 123 मानवरहित रेलवे फाटकों को समाप्त किया गया. यह हजारों परिवारों की सुरक्षा, लाखों लोगों के समय की बचत और आधुनिक भारत की संवेदनशील शासन व्यवस्था का उदाहरण है. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रदेश की औ‌द्योगिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है. पलवल,सोहना ,मानेसर और खरखौदा को जोड़ने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना आगामी समय में उ‌द्योग, निवेश और रोजगार का नया गलियारा बनेगी."

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