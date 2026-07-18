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'हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिक पुनर्विकास, बजट बढ़कर 3566 करोड़ रुपये हुआ'- सीएम नायब सैनी

Chief Minister Nayab Singh Saini ( ETV Bharat )

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन-कालका और नरवाना का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि "इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है, जिन पर 1149 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मंडी डबवाली, होडल और जींद रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पहले ही पूरा कर इन्हें अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है." कालका और नरवाना अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को रेलवे स्टेशन, कालका पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का जालंधर, पंजाब से सीधा प्रसारण दिखाया गया. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमे हरियाणा के दो रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना शामिल हैं. हरियाणा को 15 हजार करोड़ की 9 परियोजनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा वासियों के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के दो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है. यह स्टेशन हरियाणा की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नये प्रवेश द्वार बनेंगे. इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सहित लगभग 15 हजार करोड़ रुपये लागत की नौ परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं." बजट 315 करोड़ से बढ़कर 3566 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री ने कहा कि "एक समय रेलवे परियोजनाएं वर्षों तक फाइलों में धूल फांकती थी. स्टेशन केवल यात्रियों की आवाजाही की जगह माने जाते थे, लेकिन अब स्टेशन नई पहचान और अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहे हैं. वर्ष 2014 में हरियाणा का रेल बजट केवल 315 करोड़ रुपये था, वर्ष 2026-27 में यही रेल बजट बढ़कर 3566 करोड़ रुपये हो गया है."