महिलाओं के खातों में फिर आए 21सौ रुपये, सीएम ने जारी की लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त, किया बड़ा ऐलान
Lado Laxmi Scheme: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी. सीएम ने योजना को लेकर बड़ा ऐलान भी किया.
Published : December 3, 2025 at 11:23 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की है. करीब सात लाख पात्र महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिला है. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा "लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 701965 लाभार्थी बहनों के खातों में राशि डाली गई है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109 वें जन्मदिवस के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप को लॉन्च किया गया था."
सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि "इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9 लाख 552 महिलाओं ने आवेदन किया था. जिनमें से 7 लाख 1 हजार 965 महिलाएं पात्र पाई गई. 5 लाख 58 हजार 346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा कर लिया है. 1 लाख 43 हजार 619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है. इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है."
LIVE: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता का वितरण (चंडीगढ़) https://t.co/8O4VceFwGN— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) December 3, 2025
48 घंटे में पूरी होती है वेरिफिकेशन प्रक्रिया: सीएम ने बताया कि "आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है. पात्र महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है. इसी ऐप पर दोबारा जाकर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करने का निवेदन किया जाता है. आधार डेटाबेस के माध्यम से E-KYC होने के बाद सेवा विभाग इस योजना की पेंशन आईडी कर जारी कर देता है."
हर तीन महीने में डाली जाएगी लाडो लक्ष्मी योजना की राशि: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए उन्हें गति से पूरा कर रहे हैं. अब से हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना की धनराशि एक साथ डाली जाएगी.
