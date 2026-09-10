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लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त जारी, सीएम सैनी ने करीब 35 लाख लाभार्थियों को दी 1129 करोड़ से ज्यादा की सौगात

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 35.06 लाख से ज्यादा पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1129.05 करोड़ की राशि ट्रांसफर की.

Chief Minister Nayab Saini
Chief Minister Nayab Saini (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2026 at 12:47 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में करीब 1,890 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जारी की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त भी सीएम ने जारी की. मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 10 लाख 10 हजार महिलाओं के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि जारी की. इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 11 किस्तों में 2,254 करोड़ 47 लाख रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं.

सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया: मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर से ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. सरकार ने योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार अपने किए वादों को पूरा कर रही है और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों के खातों में पहुंचाया जा रहा है.

35.68 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 1,129 करोड़ की राशि: 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6,841 लाभार्थियों के खातों में 1,129 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि डाली गई. इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल अपनाया है. DBT के माध्यम से भुगतान पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

दयालु योजना के तहत 4,520 परिवारों को 168 करोड़: मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 4,520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपये की सहायता राशि भी जारी की। इसमें दयालु योजना-2 के 70 परिवार भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस राशि को मिलाकर दयालु योजना के तहत अब तक 3,320 करोड़ 61 लाख 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है.

किसानों को भावांतर भरपाई के 49.89 करोड़ रुपये: भावांतर भरपाई योजना के तहत 6,177 किसानों को 49 करोड़ 89 लाख रुपये की राशि जारी की गई. इसमें आलू, फूलगोभी और शहद उत्पादक किसान शामिल हैं. आलू की फसल के लिए 6,012 किसानों को 48 करोड़ 9 लाख रुपये, फूलगोभी के 99 किसानों को 46 लाख 76 हजार रुपये और शहद उत्पादक 66 किसानों को 1 करोड़ 32 लाख 73 हजार रुपये दिए गए.

  • आलू की राशि- अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर और पंचकूला के किसानों को दी गई.
  • फूलगोभी की राशि- अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के किसानों को राशि मिली.
  • शहद की राशि- प्रदेश के कई जिलों के मधुमक्खी पालकों को सहायता दी गई.

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की राशि को मिलाकर भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 45,764 किसानों को 246 करोड़ 95 लाख रुपये दिए जा चुके हैं.

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 19.68 करोड़ की सब्सिडी: हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में जुलाई महीने की 19 करोड़ 68 लाख रुपये की सब्सिडी डाली गई. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. आज जारी राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक 359 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.

उद्योगों के लिए 311 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई. मुख्यमंत्री के अनुसार, HEEP के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये, LWR के तहत चार लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये और हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये जारी किए गए.

इन योजनाओं के लिए भी करोड़ो की राशि: इसके अलावा प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये, आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये, PADMA के तहत दो लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये और MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एक क्लस्टर के विकास के लिए 2.11 करोड़ रुपये दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत सात कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा, जबकि शेष पात्र राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर जारी की जाएगी.

विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री, बोले- भाजपा सरकार हर वादा पूरा कर रही: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां लोगों को केवल टॉफी देने का काम किया गया, जबकि हरियाणा में भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है. सैनी ने कांग्रेस शासन के दौरान गैस सिलेंडर के लिए लोगों को होने वाली कथित परेशानियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय लोगों को सिलेंडर लेने के लिए कई-कई दिन इंतजार करना पड़ता था. खिलाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की नीति "पदक लाओ, पद पाओ" तक सीमित थी. मौजूदा सरकार खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ उन्हें पद देने का काम भी कर रही है.

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