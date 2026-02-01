ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट पर सीएम नायब सैनी बोले- "ये बजट सर्व समावेशी, राखीगढ़ी के विकास से हरियाणा को मिलेगी नई पहचान"

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया. सीएम नायब सैनी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है.

ETV Bharat Haryana Team

February 1, 2026

Updated : February 1, 2026 at 2:36 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है. सीएम ने कहा "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वो पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा. आज का बजट ऐतिहासिक और दूरदर्शी है. गुरु रविदास जयंती के मौके पर ये बजट अंत्योदय की भावना पर आधारित है. रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इन तीनों पर आज का बजट आधारित है."

केंद्रीय बजट पर सीएम नायब सैनी की प्रतिक्रिया: पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा "बजट से हरियाणा के फरीदाबाद पानीपत जैसे औद्योगिक शहरों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे. बजट में दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का ऐलान किया गया है. महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लाभ मिलेगा."

राखीगढ़ी के विकास से हरियाणा को मिलेगी नई पहचान: सीएम नायब सैनी ने कहा कि "वैश्विक उथल पुथल के बीच 7 फीसदी की विकास दर हासिल करना सरकार की उपलब्धि है. ये बजट सर्व समावेशी है. हरियाणा के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक है. इसमें खेलो इंडिया पर जोर दिया गया है. ये हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा. राखीगढ़ी के विकास से हरियाणा को नई पहचान मिलेगी."

सीएम ने जताया वित्त मंत्री का आभार: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में हरियाणा के राखीगढ़ी को देश के 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है. इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के समस्त परिवारजनों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया गया. सीएम ने कहा "केंद्र सरकार की इस दूरदर्शी पहल से विश्व की सबसे प्राचीन और विशाल सिंधु-सरस्वती सभ्यता के इस महत्वपूर्ण केंद्र को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी."

सांस्कृतिक कार्यकर्मों का होगा आयोजन: सीएम ने कहा "राखीगढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पाथ-वे (पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित आवागमन मार्ग), स्थानीय गाइडों की नियुक्ति और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे."

