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सीएम सैनी ने मधुमक्खी पालकों को वितरित की प्रोत्साहन राशि, बोले- 'मधुमक्खी पालन पर 85% तक सब्सिडी दे रही सरकार'

विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 पर पंचकूला में कार्यक्रम. सीएम सैनी ने मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की. शहद उत्पादन पर जोर दिया.

Nayab Saini on Beekeeping
Nayab Saini on Beekeeping (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 2:40 PM IST

4 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की. सीएम ने 30 मधुमक्खी पालकों को भावांतर भरपाई योजना के तहत ₹1 करोड़ 2 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की. इस दौरान उन्होंने कि "मधुमक्खियां सिर्फ शहद का स्रोत नहीं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा की आधारशिला हैं." उन्होंने किसानों से खेती के साथ मधुमक्खी पालन अपनाने की अपील करते हुए इसे रोजगार और आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम बताया.

'मधुमक्खियां खत्म हुईं तो जीवन भी खतरे में पड़ेगा': पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "विश्व मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य दुनिया को मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूक करना है. यदि धरती से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो मानव जीवन और खाद्य श्रृंखला दोनों खतरे में पड़ जाएंगे. हमारे वेदों, पुराणों और भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों का विशेष महत्व बताया गया है."

'खेती और पर्यावरण की रीढ़ हैं मधुमक्खियां': मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खियां केवल प्रकृति की संरक्षक नहीं, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं. परागण की प्रक्रिया में उनकी बड़ी भूमिका होती है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है." उन्होंने चिंता जताई कि कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार कम हो रही है.

किसानों से अपील, 'खेती के साथ करें मधुमक्खी पालन': मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन भी अपनाएं. उन्होंने कहा कि "ये ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत, कम जमीन और सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है. इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है."

85% तक सब्सिडी दे रही सरकार: हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में विशेष मधुमक्खी पालन नीति लागू की थी. इसी नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7750 और शहद उत्पादन 15500 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार मधुमक्खी के बक्सों, कॉलोनी और उपकरणों पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है.

बीमा और भावांतर योजना में भी शामिल हुआ मधुमक्खी पालन: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि आज 30 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 1 करोड़ 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. सरकार का दावा है कि हर कदम पर मधुमक्खी पालकों और इससे जुड़े किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी.

हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा शहद उत्पादन: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की शुरुआत के बाद देश में शहद उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ है. 12 साल पहले देश में 76 हजार मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, जबकि वर्ष 2024-25 में 1 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया. उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजरायल तकनीक आधारित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है.

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