हरियाणा के बुजुर्गों को सीएम का दिवाली गिफ्ट, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, धनतेरस पर भी तहसीलों में जारी रहेगा काम

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूबे के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है. सीएम ने बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने का ऐलान किया है. बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2025 से लागू होगी. नवंबर से बुजुर्गों को 3200 रुपये पेंशन मिलेगी. पंचकूला में आज सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने बजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर दिवाली गिफ्ट दिया.

पंचकूला में बीजेपी का कार्यक्रम: एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की. इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जन विश्वास- जन विकास समारोह मना रही है. हरियाणा के सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा "हमने गरीबों को प्लॉट आवंटित किए. आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राशि जारी की हैं. प्रदेश के हित में लगातार काम किए जा रहे हैं."

मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रमुख घोषणाएं: