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मुख्यमंत्री नायब सैनी क्यों जा रहे विदेश? क्या निवेश से हरियाणा के युवाओं को मिलेगा रोजगार?

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों राज्य को वैश्विक निवेश के नक्शे पर और मजबूत करने की मुहिम में जुटे हैं. अक्टूबर 2026 में सिंगापुर के बाद स्वीडन का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है. मकसद है विदेशी कंपनियों को हरियाणा की ओर आकर्षित करना, तकनीक और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाना और प्रस्तावित 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027' के लिए निवेशकों को तैयार करना.

हरियाणा में वैश्विक निवेश को मजबूत करने की मुहिम: ये महज विदेश यात्रा नहीं, बल्कि राज्यों के बीच निवेश हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में हरियाणा की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है. मुख्यमंत्री खुद निवेशकों के सामने राज्य की संभावनाएं रख रहे हैं. सरकार का संदेश है कि हरियाणा के पास दिल्ली-एनसीआर की भौगोलिक बढ़त, पहले से विकसित औद्योगिक ढांचा, ऑटोमोबाइल उद्योग, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और तकनीकी कारोबार के विस्तार की संभावनाएं हैं.

सीएम सैनी के 'ग्लोबल मिशन' से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर? (ETV Bharat)

किस विदेशी यात्रा से कितना निवेश? हरियाणा के सीएम ने जापान यात्रा के दौरान करीब 4,400 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ किया. वहीं सिंगापुर दौरे पर उन्होंने ₹5,500 करोड़ के निवेश की रूपरेखा तैयार कर ली. वहीं स्वीडन दौरे पर ₹4,000 करोड़ के निवेश का रोडमैप तैयार करके आ चुके हैं. यानि जो राज्य में निवेश का लक्ष्य सरकार ने तैयार किया है. उसके लिए उनके प्रयास लगातार जारी है. वहीं उनके उद्योग मंत्री भी इसी पहल के तहत विदेशी दौरे कर रहे हैं.

निवेश से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर? हरियाणा सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश के लिए देश और विदेश के उद्योगपतियों से लगातार बातचीत कर रही है. इसके लिए खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभला हुआ है. पहले उन्होंने मुंबई में उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की. इसके बाद वो जापान, सिंगापुर और स्वीडन का दौरा भी कर चुके हैं. वहीं उनकी सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं. हरियाणा सरकार का लक्ष्य पंच वर्षीय योजना में पांच लाख करोड़ निवेश लाने का है.

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारी: हरियाणा सरकार की कोशिश अगले साल यानी 2027 में होने वाले हैप्पनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर समिट में निवेशकों को जुटाना भी है. सीएम सैनी अपने विदेश दौरों के दौरान अगले साल अप्रैल में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए भी विदेशी कंपनियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर प्रदेश के विकास की जो रूपरेखा बनाई है. उसके लिए उसे निवेशकों की जरूरत है. हरियाणा के उद्योग मंत्री भी कह चुके हैं कि अगली साल गुरुग्राम में होने वाले Happening Haryana Global Investors Summit 2027 के लिए सरकार ने अपने प्रयास तेज किए हुए हैं.

क्यों पड़ेगी हरियाणा को बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत? हरियाणा सरकार प्रदेश में जहां दस नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप तैयार करना चाह रही है. वहीं गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी और KMP एक्सप्रेस-वे के साथ विकसित होने वाले पांच नए शहरों में निवेश के लिए प्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को तलाश रही है. जिससे हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सके और युवाओं को रोजगार के नए अवसर तैयार कर सके. भारत-स्वीडन सतत शहरी विकास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी स्मार्ट मोबिलिटी, जल संरक्षण, ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ शहरी विकास में साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया.

हजारों एकड़ में होगा औद्योगिक विस्तार: प्रदेश में निवेश कर रही कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप का विस्तार और आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और श्रमिक सुविधाओं से युक्त समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का लगातार विस्तार हो रहा है जो इस बात का संकेत है कि हरियाणा देश और वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन रहा है.

ये औद्योगिक क्षेत्र निभा रहे अहम भूमिका: हरियाणा में छह प्रमुख आईएमटी विकसित की गई हैं. इनमें आईएमटी मानेसर लगभग 4,000 एकड़, आईएमटी रोहतक लगभग 3,600 एकड़, आईएमटी बावल लगभग 3,300 एकड़, आईएमटी खरखौदा लगभग 3,200 एकड़, आईएमटी फरीदाबाद लगभग 1,800 एकड़ और आईएमटी सोहना लगभग 1,500 एकड़ में फैली है. इन औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सड़कें, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक प्लॉट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जो कंपनियों को संचालन के लिए बेहतर आधार उपलब्ध कराती हैं.

नया आकार ले रहा प्रदेश, ये कंपनियां कर रही बड़ा निवेश: इन आईएमटी में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां निवेश कर रही हैं. इन आईएमटी में मारुति सुजुकी 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये, एटीएल कंपनी 178 एकड़ में 7000 करोड़ रुपये, आदित्य बिरला ग्रुप 70 एकड़ में 1140 करोड़ रुपये, टोयोटा बोशोकु 21 एकड़ में 400 करोड़ रुपये, अमूल 10 एकड़ में 300 करोड़ रुपये से दूध व डेयरी उत्पाद, डेन्सो 37 एकड़ में 570 करोड़ रुपये, फ्लिपकार्ट 140 एकड़ में 1300 करोड़ रुपये, फैवेली ट्रांसपोर्ट 5 एकड़ में 200 करोड़ रुपये, यूफ्लेक्स 14 एकड़ में 300 करोड़ रुपये तथा यूनो-मिंडा 94 एकड़ में 11000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा के विकास को नया आकार दे रही हैं.

कई अन्य कंपनियां भी कर रही निवेश: हरियाणा सरकार के मुताबिक प्रमुख कंपनियों के अलावा यामाहा, एस्कोर्ट्स, व्हर्लपूल, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट्स, जेसीबी, होंडा, हार्ले-डेविडसन, सन फार्मा, पैनासोनिक, ड्यूरासेल, बेनेटन, हीरो, गुड-ईयर, डीएलएफ, योकोहामा, गूगल, टाटा, नैस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, सैमसंग, ओसराम, एयरटेल, सुकैम व भारत इलेक्ट्रोनिक्स सहित अनेक कंपनियां अपनी परियोजनाएं स्थापित कर रही हैं. इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा में निवेश केवल एक उद्योग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल, उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण, रेल परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां विकसित हो रही हैं.

रोजगार के लिए खुलेंगे नए दरवाजे: किसी भी औद्योगिक परियोजना का प्रभाव केवल कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता. उद्योगों के विस्तार से कुशल तकनीकी कर्मचारियों, इंजीनियरों, मशीन ऑपरेटरों, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों की मांग पैदा होती है. इसके साथ ही माल ढुलाई, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, औद्योगिक रखरखाव, निर्माण कार्य और स्थानीय आपूर्ति सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर बनते हैं. औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आवास, परिवहन, बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है. इस तरह औद्योगिक निवेश का लाभ बड़े उद्योगों के साथ छोटे एवं मध्यम उद्यमों, स्थानीय कारोबारियों और सेवा क्षेत्र तक पहुंचता है. विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयां बड़ी कंपनियों की आपूर्ति शृंखला से जुड़कर अपने कारोबार का विस्तार करती हैं.

निवेशकों के लिए सुविधाएं, उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण: हरियाणा सरकार की रणनीति कंपनियों को औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. औद्योगिक क्षेत्रों को प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, स्पष्ट भूमि स्वामित्व, पूर्व-स्वीकृत औद्योगिक भूमि उपयोग, सिंगल-विंडो सहायता और बेहतर सड़क संपर्क के साथ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर तैयार कारखाना शेड, गोदाम, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, कर्मचारी आवास, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कौशल विकास केंद्र और स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

खरखौदा से बावल तक, औद्योगिक नेटवर्क का विस्तार: हरियाणा में औद्योगिक विकास को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी योजना है. आईएमटी खरखौदा के विस्तार के लिए लगभग 5,800 एकड़, आईएमटी कोसली के लिए लगभग 5,000 एकड़, आईएमटी बावल के विस्तार के लिए लगभग 2,000 एकड़ और आईएमटी सोहना के विस्तार के लिए लगभग 1,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिह्नित की गई है.