मुख्यमंत्री नायब सैनी क्यों जा रहे विदेश? क्या निवेश से हरियाणा के युवाओं को मिलेगा रोजगार?
मुख्यमंत्री नायब सैनी के विदेशी दौरों से हरियाणा पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या निवेश से बदलेगी सूबे की तस्वीर? भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 1:51 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों राज्य को वैश्विक निवेश के नक्शे पर और मजबूत करने की मुहिम में जुटे हैं. अक्टूबर 2026 में सिंगापुर के बाद स्वीडन का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है. मकसद है विदेशी कंपनियों को हरियाणा की ओर आकर्षित करना, तकनीक और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाना और प्रस्तावित 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027' के लिए निवेशकों को तैयार करना.
हरियाणा में वैश्विक निवेश को मजबूत करने की मुहिम: ये महज विदेश यात्रा नहीं, बल्कि राज्यों के बीच निवेश हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में हरियाणा की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है. मुख्यमंत्री खुद निवेशकों के सामने राज्य की संभावनाएं रख रहे हैं. सरकार का संदेश है कि हरियाणा के पास दिल्ली-एनसीआर की भौगोलिक बढ़त, पहले से विकसित औद्योगिक ढांचा, ऑटोमोबाइल उद्योग, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और तकनीकी कारोबार के विस्तार की संभावनाएं हैं.
किस विदेशी यात्रा से कितना निवेश? हरियाणा के सीएम ने जापान यात्रा के दौरान करीब 4,400 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ किया. वहीं सिंगापुर दौरे पर उन्होंने ₹5,500 करोड़ के निवेश की रूपरेखा तैयार कर ली. वहीं स्वीडन दौरे पर ₹4,000 करोड़ के निवेश का रोडमैप तैयार करके आ चुके हैं. यानि जो राज्य में निवेश का लक्ष्य सरकार ने तैयार किया है. उसके लिए उनके प्रयास लगातार जारी है. वहीं उनके उद्योग मंत्री भी इसी पहल के तहत विदेशी दौरे कर रहे हैं.
निवेश से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर? हरियाणा सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश के लिए देश और विदेश के उद्योगपतियों से लगातार बातचीत कर रही है. इसके लिए खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभला हुआ है. पहले उन्होंने मुंबई में उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की. इसके बाद वो जापान, सिंगापुर और स्वीडन का दौरा भी कर चुके हैं. वहीं उनकी सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं. हरियाणा सरकार का लक्ष्य पंच वर्षीय योजना में पांच लाख करोड़ निवेश लाने का है.
स्वीडन दौरे की एक झलक... हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग तथा युवाओं के लिए रोजगार के खुले नए द्वार 🇮🇳🇸🇪 A glimpse of the Sweden visit... New avenues for trade, investment, economic cooperation and employment for youth opened between Haryana and Sweden.🤝 https://t.co/SoHCvqc9Wl— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 17, 2026
हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारी: हरियाणा सरकार की कोशिश अगले साल यानी 2027 में होने वाले हैप्पनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर समिट में निवेशकों को जुटाना भी है. सीएम सैनी अपने विदेश दौरों के दौरान अगले साल अप्रैल में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए भी विदेशी कंपनियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर प्रदेश के विकास की जो रूपरेखा बनाई है. उसके लिए उसे निवेशकों की जरूरत है. हरियाणा के उद्योग मंत्री भी कह चुके हैं कि अगली साल गुरुग्राम में होने वाले Happening Haryana Global Investors Summit 2027 के लिए सरकार ने अपने प्रयास तेज किए हुए हैं.
क्यों पड़ेगी हरियाणा को बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत? हरियाणा सरकार प्रदेश में जहां दस नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप तैयार करना चाह रही है. वहीं गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी और KMP एक्सप्रेस-वे के साथ विकसित होने वाले पांच नए शहरों में निवेश के लिए प्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को तलाश रही है. जिससे हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सके और युवाओं को रोजगार के नए अवसर तैयार कर सके. भारत-स्वीडन सतत शहरी विकास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी स्मार्ट मोबिलिटी, जल संरक्षण, ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ शहरी विकास में साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया.
स्वीडन दौरे के दौरान आज विश्व की अग्रणी तकनीकी कंपनियों Ericsson और Truecaller के मुख्यालयों का दौरा कर आधुनिक तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। 🇮🇳🇸🇪 Ericsson के मुख्यालय में संचार की अत्याधुनिक तकनीकों के साथ दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विकसित की जा रही रोबोटिक्स तकनीक की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। Truecaller के मुख्यालय में कंपनी के सह-संस्थापक श्री Alan Mamedi जी के साथ संवाद कर कंपनी की कार्यप्रणाली, स्पैम कॉल की पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने से जुड़ी तकनीकों की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त Envac की आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन कर स्वच्छता, कचरा निस्तारण और टिकाऊ शहरी विकास से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। At Sweden, I visited the headquarters of leading global technology companies Ericsson and Truecaller to gain insights into cutting-edge technologies and innovations. 🇮🇳🇸🇪 At Ericsson's headquarters, I explored advanced communication technologies and gained a firsthand understanding of robotic systems being developed to respond to emergencies in remote and difficult-to-access areas. At Truecaller's headquarters, I interacted with the company's Co-founder, Shri Alan Mamedi Ji, and learned about its operations, spam call detection and technologies aimed at preventing online fraud. Additionally, I explored Envac's advanced waste management system and learned about innovative technologies related to cleanliness, waste disposal and sustainable urban development.— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 16, 2026
हजारों एकड़ में होगा औद्योगिक विस्तार: प्रदेश में निवेश कर रही कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप का विस्तार और आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और श्रमिक सुविधाओं से युक्त समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का लगातार विस्तार हो रहा है जो इस बात का संकेत है कि हरियाणा देश और वैश्विक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन रहा है.
ये औद्योगिक क्षेत्र निभा रहे अहम भूमिका: हरियाणा में छह प्रमुख आईएमटी विकसित की गई हैं. इनमें आईएमटी मानेसर लगभग 4,000 एकड़, आईएमटी रोहतक लगभग 3,600 एकड़, आईएमटी बावल लगभग 3,300 एकड़, आईएमटी खरखौदा लगभग 3,200 एकड़, आईएमटी फरीदाबाद लगभग 1,800 एकड़ और आईएमटी सोहना लगभग 1,500 एकड़ में फैली है. इन औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सड़कें, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक प्लॉट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जो कंपनियों को संचालन के लिए बेहतर आधार उपलब्ध कराती हैं.
स्वीडन दौरे के दौरान हरियाणा के लिए ₹4,000 करोड़ के आशय-पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर हुए। इनमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने की दिशा में ₹3,000 करोड़ तथा रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में ₹1,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच City-to-City Collaboration के साथ ही हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। इससे प्रदेश के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं मजबूत होंगी। During my visit to Sweden, Letters of Intent (LOIs) worth ₹4,000 crore were signed for Haryana. These include ₹3,000 crore in proposals aimed at strengthening the vision of a self-reliant India, along with ₹1,000 crore in the retail and warehousing sectors. A City-to-City Collaboration was established between Gurugram and Stockholm, along with an agreement to strengthen trade and economic cooperation between Haryana and Sweden. These initiatives are expected to create new employment opportunities for Haryana’s skilled youth.— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 16, 2026
नया आकार ले रहा प्रदेश, ये कंपनियां कर रही बड़ा निवेश: इन आईएमटी में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां निवेश कर रही हैं. इन आईएमटी में मारुति सुजुकी 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये, एटीएल कंपनी 178 एकड़ में 7000 करोड़ रुपये, आदित्य बिरला ग्रुप 70 एकड़ में 1140 करोड़ रुपये, टोयोटा बोशोकु 21 एकड़ में 400 करोड़ रुपये, अमूल 10 एकड़ में 300 करोड़ रुपये से दूध व डेयरी उत्पाद, डेन्सो 37 एकड़ में 570 करोड़ रुपये, फ्लिपकार्ट 140 एकड़ में 1300 करोड़ रुपये, फैवेली ट्रांसपोर्ट 5 एकड़ में 200 करोड़ रुपये, यूफ्लेक्स 14 एकड़ में 300 करोड़ रुपये तथा यूनो-मिंडा 94 एकड़ में 11000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा के विकास को नया आकार दे रही हैं.
कई अन्य कंपनियां भी कर रही निवेश: हरियाणा सरकार के मुताबिक प्रमुख कंपनियों के अलावा यामाहा, एस्कोर्ट्स, व्हर्लपूल, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट्स, जेसीबी, होंडा, हार्ले-डेविडसन, सन फार्मा, पैनासोनिक, ड्यूरासेल, बेनेटन, हीरो, गुड-ईयर, डीएलएफ, योकोहामा, गूगल, टाटा, नैस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, मोटोरोला, सैमसंग, ओसराम, एयरटेल, सुकैम व भारत इलेक्ट्रोनिक्स सहित अनेक कंपनियां अपनी परियोजनाएं स्थापित कर रही हैं. इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा में निवेश केवल एक उद्योग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल, उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण, रेल परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां विकसित हो रही हैं.
सिंगापुर दौरा हरियाणा में निवेश, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। 🇮🇳🤝🇸🇬 इस दौरे के दौरान हेल्थ एवं वेलनेस, जल उपचार एवं प्रबंधन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग ₹5,500 करोड़ के MoU हुए हैं। इन निवेशों का सीधा लाभ मेरे हरियाणा के परिवारजनों को मिलेगा। प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन में नई तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और हमारे युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के अनुरूप हम ‘विकसित हरियाणा’ के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। #HappeningHaryana #ViksitHaryana— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 6, 2026
रोजगार के लिए खुलेंगे नए दरवाजे: किसी भी औद्योगिक परियोजना का प्रभाव केवल कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता. उद्योगों के विस्तार से कुशल तकनीकी कर्मचारियों, इंजीनियरों, मशीन ऑपरेटरों, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों की मांग पैदा होती है. इसके साथ ही माल ढुलाई, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, औद्योगिक रखरखाव, निर्माण कार्य और स्थानीय आपूर्ति सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर बनते हैं. औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास आवास, परिवहन, बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है. इस तरह औद्योगिक निवेश का लाभ बड़े उद्योगों के साथ छोटे एवं मध्यम उद्यमों, स्थानीय कारोबारियों और सेवा क्षेत्र तक पहुंचता है. विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयां बड़ी कंपनियों की आपूर्ति शृंखला से जुड़कर अपने कारोबार का विस्तार करती हैं.
निवेशकों के लिए सुविधाएं, उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण: हरियाणा सरकार की रणनीति कंपनियों को औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. औद्योगिक क्षेत्रों को प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, स्पष्ट भूमि स्वामित्व, पूर्व-स्वीकृत औद्योगिक भूमि उपयोग, सिंगल-विंडो सहायता और बेहतर सड़क संपर्क के साथ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर तैयार कारखाना शेड, गोदाम, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, कर्मचारी आवास, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कौशल विकास केंद्र और स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं.
खरखौदा से बावल तक, औद्योगिक नेटवर्क का विस्तार: हरियाणा में औद्योगिक विकास को नए क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी योजना है. आईएमटी खरखौदा के विस्तार के लिए लगभग 5,800 एकड़, आईएमटी कोसली के लिए लगभग 5,000 एकड़, आईएमटी बावल के विस्तार के लिए लगभग 2,000 एकड़ और आईएमटी सोहना के विस्तार के लिए लगभग 1,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिह्नित की गई है.
उद्योगों के साथ कौशल विकास पर भी जोर: निवेश से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करना भी महत्वपूर्ण है. इसके लिए कौशल विकास केंद्रों, सामान्य सुविधा केंद्रों, स्टार्टअप सहायता और इन्क्यूबेशन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि वाले सक्षम कोष, एमएसएमई के लिए सामान्य सुविधा केंद्र और औद्योगिक क्षेत्रों में संबंधित विभागों की संयुक्त व्यवस्था भी शामिल हैं.
रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कंपनियों पर फोक्स: हरियाणा में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसके पीछे उद्देश्य केवल औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि उद्योगों के साथ रोजगार के नए अवसरों का बड़ा आधार तैयार करना है. इसी रणनीति के तहत सीएम विदेशी दौरे कर रहे हैं. ताकि दुनिया के बड़े निवेशकों और औद्योगिक समूहों के सामने हरियाणा की संभावनाओं को सीधे रखा जा सके और प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश लाया जा सके. प्रदेश सरकार के मुताबिक उसे जापान से करीब 3,900 करोड़ रुपये और सिंगापुर से करीब 5,500 करोड़ रुपये और स्वीडन से भी हजारों करोड़ का निवेश जुटाने में सफलता मिली. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह 19 से 22 अक्तूबर तक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दौरे पर है. दक्षिण कोरिया की औद्योगिक क्षमता और वहां की कंपनियों के साथ संभावित निवेश एवं औद्योगिक सहयोग पर विशेष फोकस रहेगा.
क्या कहते हैं हरियाणा के उद्योग मंत्री? हरियाणा का उद्योग मंत्री राव नरबीर ने कहा "कई जगह सीएम नायब सिंह सैनी चले जाते हैं, कई जगह मैं चला जाता हूं, मैं एक सतह के लिए कोरिया का रहा हूं. हम देश और विदेश में प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उद्योग जगत के लोगों को बुलाएं. हम अगले साल अप्रैल में हैपनिंग हरियाणा समिट गुरुग्राम में करेंगे. सीएम ने टारगेट दिया है कि इस पंच वर्षीय योजना में पांच लाख करोड़ निवेश आए. हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों में उत्साह भी है. क्योंकि हरियाणा दिल्ली के करीब है, कनेक्टिविटी अच्छी है.
हरियाणा में जमीन अन्य प्रदेशों के मुकाबले महंगी है, लेकिन हम अब एक पॉलिसी ला रहे हैं कि जमीन लीज पर उद्योगपतियों को दें. मुझे उम्मीद है कि हम सीएम के टारगेट को पंच वर्षीय योजना में पूरा करेंगे. इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश को जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है. उसमें उद्योगों की प्रमुख भूमिका होगी. हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में नए-नए उद्योग आएं, नए निवेशक आएं. मुझे उम्मीद है कि प्रदेश में निवेश खूब आएगा. - राव नरबीर, कैबिनेट मंत्री
कांग्रेस के निशाने पर सीएम के विदेश दौरे: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में ना कोई निवेश आया है और ना कोई नया उद्योग आया, ना कोई नई रेल लाइन बनी, ना विकास का काम हुआ है, यानी वो सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताते हैं. हरियाणा कांग्रेस सीएम नायब सिंह सैनी के विदेशी दौरों पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की स्थिति पर ध्यान ना देने का आरोप लगाया और सीएम के इस्तीफे की मांग कई.
उद्योगपतियों ने क्या कहा? गुरुग्राम के उद्योपति विनोद का कहना है कि हरियाणा सरकार की उद्योग नीति और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय दौरों के माध्यम से प्रदेश में निवेश लाने की पहल से हरियाणा के औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकती है. विदेशी निवेश आने से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलेगा. खासतौर पर MSME सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए यह पहल काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
बड़े उद्योगों के आने से छोटे उद्यमों को सप्लाई चेन, नए ऑर्डर, तकनीक और कारोबार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. जब निवेशक हरियाणा में निवेश करेंगे, तो लाभ छोटे और मध्यम उद्यमियों को भी मिलेगा. जिसमे गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा के उद्योग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार बनेगा. -विनोद, उद्योगपति, गुरुग्राम
'ये सरकार की अच्छी पहल': डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल का कहना है कि सरकार जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है, उससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सकती है. वे कहते हैं कि हाल ही में छोटे कारोबारियों को उद्योग स्थापित करने में दी गई राहत सरकार की अच्छी पहल है. इससे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे कारोबारियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना आसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से हरियाणा को औद्योगिक मानचित्र पर एक अलग पहचान मिल सकती है.
विदेशी प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ होने वाली बातचीत से हरियाणा में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं. यदि विदेशी कंपनियां प्रदेश में निवेश करती हैं, तो नई फैक्ट्रियां स्थापित होने के साथ मौजूदा उद्योगों का भी विस्तार हो सकता है. इसका सीधा फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मिल सकता है. हरियाणा पहले से ही ऑटोमोबाइल, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है. ऐसे में विदेशी निवेश बढ़ने से इन क्षेत्रों को और मजबूती मिल सकती है. खासतौर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में नए उद्योग आने से स्थानीय कारोबारियों, सप्लायरों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने की संभावना है. विदेशी निवेशकों के साथ बैठकें और निवेश की घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली सफलता तब होगी, जब ये निवेश धरातल पर उतरेंगे, नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी और हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा. -श्रीराम अग्रवाल, अध्यक्ष, डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
क्या कहते हैं अर्थशास्त्री? आर्थिक मामलों के जानकार बिमल अंजुम ने कहा कि विदेशी निवेश किसी भी राज्य में होता है, तो उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस मामले अपने वक्त में अच्छा काम किया. जब वे वित्त मंत्री थे, तब से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया था. राज्यों पर भी अपना अपना रेवन्यू और स्टैंडर्ड बनाने की बात आती है. हरियाणा पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उससे वह अब बाहर निकल गया है, अब वह सर्विस सेक्टर पर आ गया है. सरकारों के पास भी इतनी फंडिंग नहीं है कि वह की लाइबिलिटी खुद पर ले सके. अगर वह आईएमटी या आईआईएम बनाए तो बनाना आसान है, लेकिन बच्चों का फीस का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई रहता है. सरकार यह भी चाहती है कि वह अफॉर्डेबल रहे. वे कहते हैं कि विदेश जाने से हमारे और विदेश के कार्य करने के बीच के अंतर को भी समझने का मौका मिलता है. जैसे इस बार हरियाणा में अंडर ग्रेजुएट की साइट करीब 49 फीसदी खाली रही, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा.
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