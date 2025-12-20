ETV Bharat / state

'कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी, विधानसभा में बेवजह और झूठ के मुद्दे लेकर आई'- सीएम नायब सैनी

Nayab Saini on Congress: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

Nayab Saini on Congress
Nayab Saini on Congress (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 20, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे. सीएम ने लाडवा के कई गांवों में धन्यवादी दौरा किया. सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के गांव प्रहलादपुर में पहुंचे. जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए.

सीएम ने लाडवा में सुनी लोगों की समस्याएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आज मैं अपनी विधानसभा लाडवा में पहुंचा हूं और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहा हूं." उन्होंने कहा कि "विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस विधानसभा सत्र में सारे झूठ के मुद्दे लेकर आई है. रात भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके बाद उस अविश्वास प्रस्ताव पर सुनने का मादा भी विपक्ष नहीं रखता और वॉकआउट करके चला गए थे."

'कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी, विधानसभा में बेवजह और झूठ के मुद्दे लेकर आई'- सीएम नायब सैनी (Etv Bharat)

कांग्रेस पर साधा निशाना: सीएम ने कहा "2024 में भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और उस समय भी सुनने का मादा उन्होंने नहीं रखा था. इसलिए विधानसभा स्पीकर ने इस बार भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया उसे समय के कामों को गिनवाने की तो दूर की बात रही बेवजह के मुद्दे लेकर आते हैं. कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, संविधान को खतरा हो गया. कभी कुछ तो कभी कुछ. इस प्रकार के आरोप लगाते हैं. जिससे आमजन भी आहत होता है."

गैंगस्टरों की सीएम की चेतावनी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस का दायित्व है. हमने पहले कहा भी था कि गैंगस्टर या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "दुष्यंत चौटाला भी सरकार में मंत्री रहे हैं. उनको सारी बातों का पता है, लेकिन अब तो राजनीति में हाजिरी लगवाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं. परंतु लोगों ने अब उसका सब देख लिया है."

ये भी पढ़ें- कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, विपक्ष ने वॉकआउट किया, दूसरे दिन किसान और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामा

TAGGED:

NAYAB SAINI ON CONGRESS
HARYANA ASSEMBLY WINTER SESSION
कांग्रेस पर नायब सैनी
हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र
NAYAB SAINI ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.