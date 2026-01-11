ETV Bharat / state

हरियाणा CM ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में मनाई लोहड़ी, प्रदेश की खुशहाली की कामना, बोले - महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा में अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोहड़ी पर्व मनाया और कहा कि लोहड़ी हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है. साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है और लाडो लक्ष्मी योजना से बेटियां सशक्त हो रही हैं.

सीएम ने मनाई लोहड़ी : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को लाडवा के शिवाला राम कुंडी में आम लोगों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया. मुख्यमंत्री ने पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत है. इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही.

हरियाणा CM ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में मनाई लोहड़ी (Etv Bharat)

हरियाणा में लिंगानुपात सुधरा : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान से हरियाणा में लिंगानुपात सुधरकर 923 हो गया है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए बताया कि 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत अब तक 7 लाख से अधिक बहनों को 260 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है.