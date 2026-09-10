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सीएम सैनी की सफाई कर्मचारियों से अपील, 'काम पर लौटें, सम्मान में कमी नहीं आने देंगे'

चंडीगढ़: हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज सरकार के लिए परिवार के सदस्य की तरह है और उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कर्मचारियों की मांगों को पहली कलम से पूरा करने का काम किया गया है.

सीएम नायब सैनी की सफाई कर्मचारियों से अपील: सफाई कर्मचारियों की मौजूदा हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि "सरकार कर्मचारियों के सम्मान और उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील है. कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी या उनके सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी."

विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप: मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया. सीएम ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है. इस पूरे मामले में विपक्ष के लोग भी शामिल हैं. हरियाणा सरकार सभी वर्ग को एक काम कर रही है. उन्होंने सफाई कर्मचारियों को आश्वसान दिया कि सफाई कर्मचारियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा.