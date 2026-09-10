सीएम सैनी की सफाई कर्मचारियों से अपील, 'काम पर लौटें, सम्मान में कमी नहीं आने देंगे'
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों से खास अपील की. सीएम ने कहा- 'काम पर लौटें, सम्मान में कमी नहीं आने देंगे'
Published : September 10, 2026 at 1:35 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि समाज सरकार के लिए परिवार के सदस्य की तरह है और उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कर्मचारियों की मांगों को पहली कलम से पूरा करने का काम किया गया है.
सीएम नायब सैनी की सफाई कर्मचारियों से अपील: सफाई कर्मचारियों की मौजूदा हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि "सरकार कर्मचारियों के सम्मान और उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील है. कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी या उनके सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी."
विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप: मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया. सीएम ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश भी की जा रही है. इस पूरे मामले में विपक्ष के लोग भी शामिल हैं. हरियाणा सरकार सभी वर्ग को एक काम कर रही है. उन्होंने सफाई कर्मचारियों को आश्वसान दिया कि सफाई कर्मचारियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा.
सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल जारी है. बता दें कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मुख्य रूप से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने (नियमित करने) और ठेका प्रथा को बंद करने को लेकर है. हालांकि सरकार ने कुछ मांगे (जैसे रिस्क भत्ता और वेतन वृद्धि) मानने और सुरक्षा अधिनियम देने का दावा किया है, लेकिन कर्मचारी लिखित कार्यान्वयन और पूर्ण स्थायी नौकरी की जिद्द पर अड़े हैं.
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