मुख्यमंत्री ने की पेट्रोल-डीजल और गैस की समीक्षा, बोले कोई कमी नहीं, पैनिक न हों

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री न कहा कि किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.

Mohan Yadav cabinet meeting
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:17 PM IST

भोपाल: अमेरिका-इजराइज और ईरान के बीच युद्ध से पैदा हुए तेल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. हालांकि सरकार ने कहा है कि प्रदेश में गैस और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और इसकी आपूर्ति लगातार की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन मौजूद हैं.

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में इसको लेकर बेहतर प्रबंधन किया जाए. मुख्यमंत्री न कहा कि किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. केन्द्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इसको लेकर प्रदेश में बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाए जाएं. उधर कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार की जा रही है और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर लगाई रोक

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को बांटे जाने पर रोक लगाई गई है. केन्द्र सरकार के फैसले को मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है. हालांकि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है, यह कदम सिर्फ एहतियातन उठाया गया है. पेट्रोलियन उत्पादों की सप्लाई सिस्टम में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

