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बहराइच में 24 करोड़ की लागत से बन रहा मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय; 87% काम पूरा हुआ

जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जिले के तेजवापुर में 24 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है. इस विद्यालय में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को शिक्षा की सुविधा मिलेगी. निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता परखने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने निर्माणाधीन विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया.

जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह निर्माण सीएसआर फंड से कराया जा रहा है. इसमें 87% काम पूरा हो चुका है. इसको जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है. 50 लाख रुपए की लागत से ऊपर की जो भी परियोजनाएं हैं, उनका सतत निरीक्षण व भ्रमण कर रहे हैं.

जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) इसी क्रम में विद्यालय का निरीक्षण किया गया है. प्रयास है कि परियोजना जल्दी से पूरी होकर जन-उपयोगी हो. तेजी से काम चल रहा है, काम बहुत गुणवत्तापूर्वक चल रहा है. इसके लिए टीम गठित करके इनकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. यह आवासीय विद्यालय है और इस तरह से एक जगह हजार की संख्या तक के बच्चे पढ़ सकेंगे. टीचर वहां अवस्थित होंगे. इससे पैरेंट्स के साथ हीं शिक्षक और शिक्षार्थी सबको फायदा होगा. बहुत अच्छी पहल है और यह जनपद में जल्दी ही साकार होने जा रही है. जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)