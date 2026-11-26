बहराइच में 24 करोड़ की लागत से बन रहा मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय; 87% काम पूरा हुआ
निरीक्षण के दौरान के दौरान बताया कि मुख्य भवन का करीब 86 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:15 AM IST
बहराइच: जिले के तेजवापुर में 24 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है. इस विद्यालय में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को शिक्षा की सुविधा मिलेगी. निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता परखने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने निर्माणाधीन विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया.
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह निर्माण सीएसआर फंड से कराया जा रहा है. इसमें 87% काम पूरा हो चुका है. इसको जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है. 50 लाख रुपए की लागत से ऊपर की जो भी परियोजनाएं हैं, उनका सतत निरीक्षण व भ्रमण कर रहे हैं.
इसी क्रम में विद्यालय का निरीक्षण किया गया है. प्रयास है कि परियोजना जल्दी से पूरी होकर जन-उपयोगी हो. तेजी से काम चल रहा है, काम बहुत गुणवत्तापूर्वक चल रहा है. इसके लिए टीम गठित करके इनकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है.
यह आवासीय विद्यालय है और इस तरह से एक जगह हजार की संख्या तक के बच्चे पढ़ सकेंगे. टीचर वहां अवस्थित होंगे. इससे पैरेंट्स के साथ हीं शिक्षक और शिक्षार्थी सबको फायदा होगा. बहुत अच्छी पहल है और यह जनपद में जल्दी ही साकार होने जा रही है.
विकासखंड तेजवापुर की ग्राम पंचायत तेजवापुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बेड़नापुर परिसर में 3.412 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है. सीएसआर फंड के तहत भारत की नवरत्न संस्था ओएनजीसी द्वारा वित्त पोषित 2398.19 लाख रुपए की धनराशि से इस विद्यालय का निर्माण लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड बलरामपुर की देखरेख में कराया जा रहा है.
निरीक्षण के दौरान के दौरान बताया कि मुख्य भवन का करीब 86 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. द्वितीय तल की छत की ढलाई पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य हिस्सों में प्लास्टर, टाइलिंग और चिनाई का कार्य तेजी से चल रहा है. इसके अलावा मिड डे मील भवन, बाल वाटिका भवन, मल्टीपर्पज हॉल, स्टाफ रेजिडेंट, प्रिंसिपल रेजिडेंट और डॉरमेट्री भवन के निर्माण कार्यों का भी डीएम ने जायजा लिया.
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य 29 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ. इसे पूरा करने की संभावित तिथि 28 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है. डीएम ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से और तय समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए.
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