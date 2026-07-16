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भाजपा ने 12 में से 10 MCD जोन जीते, नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मिलीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 12 में से 10 जोनों में भाजपा की जीत जनविश्वास, सुशासन और विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है. उन्होंने कहा कि 24 वर्षों बाद सिटी-सदर पहाड़गंज जोन में उषा शर्मा का चेयरमैन चुना जाना ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह जनता के भरोसे का प्रतीक है.

इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जोन कमेटी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 जोनों में जीत दर्ज की है. चुनाव के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सभी नवनिर्वाचित जोन चेयरमैनों और उपाध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिल्ली के विकास को नई गति देंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर राजधानी में बेहतर नागरिक सुविधाएं और तेज विकास कार्य सुनिश्चित करेंगे.

आप ने जीते दो जोन

आम आदमी पार्टी को करोल बाग जोन में पूर्ण सफलता मिली. रोहिणी जोन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर आप उम्मीदवार विजयी रहे। जबकि एसपी सिटी जोन में उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई.

भाजपा ने नजफगढ़, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, दक्षिण, केशवपुरम, नरेला, सिविल लाइंस, सिटी एसपी, सेंट्रल और वेस्ट जोन में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. इनमें नजफगढ़, केशवपुरम और सेंट्रल जोन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य निर्विरोध चुने गए. शाहदरा दक्षिण में यशपाल सिंह 18 मतों से अध्यक्ष बने, जबकि शाहदरा उत्तर में पंकज लूथरा और उपाध्यक्ष बृजेश सिंह को 20 मत मिले. रोहिणी जोन में अध्यक्ष पद पर आप की पुष्पा ने 12 मत प्राप्त कर भाजपा प्रत्याशी को हराया. उपाध्यक्ष पद पर भी आप के रमेश चंद ने जीत दर्ज की. करोल बाग जोन में अध्यक्ष अलका ढींगरा, उपाध्यक्ष कविता चौहान और स्थायी समिति सदस्य राजन अरोड़ा निर्विरोध निर्वाचित हुए.

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