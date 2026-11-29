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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना; उन्नाव में 684 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

उन्नाव में सामूहिक विवाह ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को उन्नाव के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए.इन कार्यक्रमों में कुल 684 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इनमें 677 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया, जबकि सात जोड़ों का मुस्लिम रीति से निकाह संपन्न हुआ. अलग-अलग स्थानों पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.

उन्नाव में सामूहिक विवाह (Video Credit; ETV Bharat) जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रविवार को छह स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. विधानसभा सदर के जोड़ों का विवाह विकासखंड परिसर सिकंदरपुर सिरोसी, पुरवा के जोड़ों का विकासखंड परिसर हिलौली, सफीपुर के जोड़ों का श्याम गंगा गार्डन महदीखेड़ा, बांगरमऊ के जोड़ों का श्री मां ललिता अंबे लॉन करवारी नंदनाबाद किला गंजमुरादाबाद, मोहान के जोड़ों का राम सिंह लालता सिंह इंटर कॉलेज छोटाखेड़ा तथा भगवंतनगर के जोड़ों का विवाह विकासखंड परिसर बीघापुर में संपन्न कराया गया.