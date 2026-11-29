मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना; उन्नाव में 684 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ
677 जोड़ों का हिंदू रीति-रिवाज से विवाह, सात जोड़ों का मुस्लिम रीति से निकाह संपन्न, कन्या के खाते में जाएंगे 64 हजार रुपये
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:22 PM IST
उन्नाव : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को उन्नाव के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए.इन कार्यक्रमों में कुल 684 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इनमें 677 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया, जबकि सात जोड़ों का मुस्लिम रीति से निकाह संपन्न हुआ. अलग-अलग स्थानों पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.
जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रविवार को छह स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. विधानसभा सदर के जोड़ों का विवाह विकासखंड परिसर सिकंदरपुर सिरोसी, पुरवा के जोड़ों का विकासखंड परिसर हिलौली, सफीपुर के जोड़ों का श्याम गंगा गार्डन महदीखेड़ा, बांगरमऊ के जोड़ों का श्री मां ललिता अंबे लॉन करवारी नंदनाबाद किला गंजमुरादाबाद, मोहान के जोड़ों का राम सिंह लालता सिंह इंटर कॉलेज छोटाखेड़ा तथा भगवंतनगर के जोड़ों का विवाह विकासखंड परिसर बीघापुर में संपन्न कराया गया.
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार मोहान में सर्वाधिक 151 जोड़ों का विवाह हुआ. इसके अलावा बांगरमऊ में 182, सफीपुर में 111, पुरवा में 99, सदर में 68 और भगवंतनगर में 73 जोड़े वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सामाजिक वर्ग के अनुसार हिंदू रीति से विवाह करने वाले 677 जोड़ों में सामान्य वर्ग के 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के 298 और अनुसूचित जाति के 334 जोड़े शामिल रहे. वहीं सात जोड़ों का मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह कराया गया.
भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह और विधायक आशुतोष शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. बीघापुर और सुमेरपुर विकासखंडों के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे. सदर विधानसभा क्षेत्र में विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान सिकंदरपुर करन और सिकंदरपुर सिरोसी के ब्लॉक प्रमुखों के साथ गंगाघाट नगर पंचायत और उन्नाव नगर पालिका के प्रमुख उपस्थित रहे.
सफीपुर में विधायक बम्बालाल दिवाकर, बांगरमऊ में विधायक श्रीकांत कटियार और जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह तथा मोहान में विधायक बृजेश रावत ने कार्यक्रम में सहभागिता की. संबंधित विकासखंडों के ब्लॉक प्रमुख भी समारोह में शामिल हुए. सभी स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं.
योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अतिरिक्त 21 हजार रुपये की धनराशि से नवदंपति को वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं 15 हजार रुपये समारोह के आयोजन पर खर्च किए गए हैं.
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है. एक ही दिन जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में 684 जोड़ों का विवाह संपन्न होना योजना के व्यापक आयोजन को दर्शाता है.
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