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शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन; 267 जोड़ों की शादी, 42 मुस्लिम कन्याओं का निकाह

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने हाथों से उपहार देकर आशीर्वाद दिया.

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शाहजहांपुर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 5:04 PM IST

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शाहजहांपुर: जिले में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 267 जोड़ों की शादी की गई. इसमें 42 मुस्लिम कन्याओं का निकाह भी हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे. जहां उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया.

सुरेश कुमार खन्ना, वित्त मंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन ओसीएफ रामलीला मैदान में किया गया. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कन्याओं को अपने हाथों से उपहार भी दिया. निकाह होने के बाद मुस्लिम कन्याओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गरीब बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. मुस्लिम कन्याओं ने सीएम योगी को शुक्रिया कहा.

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मुस्लिम कन्याओं का भी हुआ निकाह. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अभी सामूहिक विवाह योजना में 1 कन्या पर एक लाख रुपये खर्च कर रही है. शादी होने के बाद प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि तमाम योजनाओं से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए.

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267 जोड़ों ने लिए सात फेरे (Photo Credit; ETV Bharat)

मंत्री ने ये भी कहा कि सीएम सामूहिक विवाह योजना पूरे देश में सबसे बड़ा कार्यक्रम है. जिसमें सरकार कन्याओं के खाते में 60 हजार रुपये सीधे भेजती है. 25 हजार रुपए तक के उपहार दिए जाते हैं और 15000 में भोजन कराया जाता है. इसके अलावा सरकार कन्या सुमंगला योजना के तहत 25-25 हजार रुपये दे रही है, ताकि बेटियों को स्वावलंबी बनया जा सके.

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Last Updated : March 16, 2026 at 5:04 PM IST

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