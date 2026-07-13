ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री ने पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, प्रदेशभर में 17 जुलाई तक चलेगा अभियान

हरियाणा में 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का सीएम नायब सैनी ने पंचकूला में शुभारंभ किया.

STATE WIDE CLEANLINESS DRIVE
पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 5:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज, सोमवार को पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं श्रमदान कर सफाई की और प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत पंचकूला के सेक्टर-20 की मुख्य मार्केट के सामने स्वयं झाड़ू लगाकर की. उन्होंने आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हुए नागरिकों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया.

State wide Cleanliness Drive
पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान में जुटे सीएम (ETV Bharat)

एक पेड़ मां के नाम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरे के वैज्ञानिक और उचित निष्पादन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए स्वयं कचरा एकत्र कर रेहड़ी में डाला. इस मौके पर उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया. इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि "स्वच्छता केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है." उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घर, मोहल्ले, बाजार और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
प्रधानमंत्री के आने तक जारी रहेगा अभियान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के संदेश से प्रेरित होकर देशभर के लोगों ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है." उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के दौरे पर आएंगे. इस अवसर को ध्यान में रखते हुए 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक पूरे हरियाणा में प्रतिदिन व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया, जिसकी शुरूआत पंचकूला से की गई है."
State wide Cleanliness Drive
पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ (ETV Bharat)
हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "इस अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्रीगण, सांसद, विधायक, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ एवं विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे." मुख्यमंत्री ने कहा कि" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा आगमन गौरव की बात है. प्रधानमंत्री अपने हरियाणा दौरे के दौरान एक हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे और हरियाणा के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे."
State wide Cleanliness Drive
पंचकूला में कचड़े की सफाई करते सीएम नायब सैनी (ETV Bharat)

मां के नाम पौधा लगाने का आह्वान: मुख्यमंत्री ने कहा कि "पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महसूस कर रही है, पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ी हैं. इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की और देशवासियों से मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसका संरक्षण करने का आह्वान किया." मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अभियान से जुड़ते हुए कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल कर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि "अधिक से अधिक पौधारोपण से पर्यावरण स्वच्छ होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिससे अनेक बीमारियों की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी." उन्होंने संकल्प लिया कि "वह जहां भी जाएंगे, वहां कम से कम 100 पौधे अवश्य लगाएंगे, जिस क्रम में सोमवार को पंचकूला में भी पौधरोपण किया."

State wide Cleanliness Drive
सीएम ने सेक्टर-20 मार्केट में कचड़े की सफाई की (ETV Bharat)

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त सतपाल शर्मा, नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार, पार्षद समेत पदाधिकारी व आम लोग उपस्थित रहे.

State wide Cleanliness Drive
हरियाणा में 17 जुलाई तक चलेगा स्वच्छता अभियान (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें-सिरसा में विधायक गोकुल सेतिया का सरकार पर हमला, बोले 'सीएम के आदेशों के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल'

TAGGED:

राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुभारंभ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
CHIEF MINISTER NAYAB SINGH SAINI
नरेन्द्र मोदी का हरियाणा दौरा
STATE WIDE CLEANLINESS DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.