मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली मंगलसूत्र देने का मामला, कांग्रेस ने कहा - जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
कांग्रेस ने कहा कि नकली मंगलसूत्र वितरित किए जाने की पुष्टि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 8:49 PM IST
एमसीबी: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले का आरोप लगा था. आरोप था कि खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड स्थित महामाया मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित गरीब बेटियों को चांदी के बजाय कथित तौर पर गिल्ट (नकली धातु) के मंगलसूत्र वितरित किए गए.
इसपर अब कांग्रेस का कहना है कि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने गड़बड़ी की पुष्टि की है. कांग्रेस का ये भी कहना है कि जांच प्रतिवेदन में शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं.
कांग्रेस ने लगाए थे आरोप
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि हमारी शिकायत के बाद उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई. समिति की 24 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में वित्तीय नियमों के उल्लंघन, क्रय प्रक्रिया में अनियमितता तथा अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है. इस विषय पर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने जांच प्रतिवेदन मीडिया के सामने रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. नेताओं ने कहा कि गरीब बेटियों के सम्मान और सरकारी धन दोनों के साथ खिलवाड़ किया गया.
कांग्रेस की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराई. जांच में ये बात सामने आई कि जो मंगलसूत्र दिए गए हैं वो चांदी के न होकर गिलेट(धातु) के हैं. गरीब की बेटियों के साथ मजाक किया गया: सौरभ मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष
कांग्रेस के मुताबिक जांच रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अनियमितताएं
- जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्रय प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी की गई.
- संबंधित फर्मों से कोटेशन तो मंगाए गए, लेकिन उन्हें खोलने के लिए गठित क्रय समिति के हस्ताक्षर और प्रशासनिक अनुमोदन नहीं लिया गया.
- खरीदी गई सामग्री और मंगलसूत्र का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया.
- भुगतान से पहले कलेक्टर की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई.
- क्रय समिति ने स्पष्ट रूप से चांदी का मंगलसूत्र देने की अनुशंसा की थी, लेकिन बिना सक्षम अनुमति के अन्य धातु के मंगलसूत्र खरीदकर वितरित कर दिए गए.
- विभाग द्वारा गुणवत्ता में कमी बताकर प्रति मंगलसूत्र ₹1,000 की कटौती कर राशि हितग्राहियों के खातों में जमा करने का दावा किया गया.
- स्पष्ट नहीं किया गया कि गुणवत्ता बदलने और सामग्री बदलने का अधिकार किस स्तर पर और किस अनुमति से लिया गया.
संचालनालय की क्लीन चिट पर भी सवाल-कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब पीड़ित महिलाओं ने वीडियो जारी कर नकली मंगलसूत्र का मामला उठाया था, तब महिला एवं बाल विकास संचालनालय, नवा रायपुर की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले को निराधार बताते हुए विभाग को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि दूसरी ओर कलेक्टर स्तर पर हुई जांच में शिकायत को सही पाया गया. कांग्रेस का कहना है कि दोनों रिपोर्टों में विरोधाभास यह संकेत देता है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया.
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो-कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने जांच प्रतिवेदन अग्रिम अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, महानदी भवन, नवा रायपुर को भेज दिया है. रिपोर्ट में तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा को वित्तीय नियमों के उल्लंघन एवं लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है.
कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेगी.
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