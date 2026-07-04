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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली मंगलसूत्र देने का मामला, कांग्रेस ने कहा - जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

नकली मंगलसूत्र देने का मामला ( ETV Bharat )