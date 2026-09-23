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मुख्यमंत्री ने किया भारत टैक्सी का उद्घाटन, चालक को मिलेंगे पांच लाख की सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत एलडीबी से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर 11 से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई.

लखनऊ में भारत टैक्सी का उद्घाटन
लखनऊ में भारत टैक्सी का उद्घाटन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:07 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया. टैक्सी चालकों और किसानों के लिए सीएम ने दो बड़े कदम उठाए. भारत टैक्सी से, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालक रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर जुड़ सकेंगे. चालकों को पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत एलडीबी से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर 11 से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता की कमान किन हाथों में है, उसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है. अच्छा नेतृत्व सहकारिता को समृद्धि का माध्यम बनाता है, जबकि गलत नेतृत्व इसे अराजकता की ओर ले जाता है. आजादी के बाद पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बना और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालकों के बारे में पहले कोई नहीं सोचता था. अब वे रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा पाएंगे. सामाजिक सुरक्षा मिलने से चालक निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेगा.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सिर्फ यात्रियों को ढोने वाली टैक्सी नहीं है. यह पूरे भारत की टैक्सी है, जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी. लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसका संचालन शुरू किया गया है. लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू भी हुए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लाखों नौजवान रैपिडो के माध्यम से अपनी बाइक पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित संगम तक पहुंचा रहे थे. संगम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी उनका योगदान रहा. इससे यातायात बाधित नहीं हुआ और लोगों को आसानी से आवागमन की सुविधा मिली. उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ग्रामीण बस सेवा को भी भारत टैक्सी की तर्ज पर आगे बढ़ाने को कहा. कहा कि इस मॉडल को आगे बढ़ाया गया तो लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

चालक को मिलेंगे पांच लाख की सामाजिक सुरक्षा
चालक को मिलेंगे पांच लाख की सामाजिक सुरक्षा (Photo Credit : ETV Bharat)
पांच लाख किसानों को छह प्रतिशत पर ऋण:मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था. इसे अब घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है. खेती-बाड़ी और मशीनरी के लिए किसानों को पैसे की कमी न हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है. आगामी कुछ वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ देने का लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री ने किया भारत टैक्सी का उद्घाटन (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा. अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा. सहकारिता क्षेत्र जितना मजबूत होगा, देश भी उतना ही मजबूत होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किए गए. दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है. सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा होने में करीब 50 वर्ष लगे. अर्जुन सहायक, बाणसागर और मध्य गंगा जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है.

54 लाख नए सदस्य, 15 सहकारी बैंक मुनाफे में:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 16 सहकारी बैंक निष्क्रिय हो चुके थे और उनके लाइसेंस जब्त हो गए थे. इनमें किसानों के हजारों करोड़ रुपये जमा थे. अब 16 में से 15 बैंक फिर मुनाफे में आ चुके हैं. एक अन्य बैंक को भी बेहतर करने पर काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि पैक्स को पहले 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट की सुविधा दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. सहकारिता से 54 लाख नए सदस्य जुड़े हैं. किसानों को समय पर खाद, कीटनाशक और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने किया भारत टैक्सी का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने किया भारत टैक्सी का उद्घाटन (Photo Credit : ETV Bharat)
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल ऐप यूपीसीडीसी लॉन्च किया. उर्वरक के लिए मोबाइल ऐप और सहकारिता की सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कोऑपरेटिव डाटा सेंटर और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री ने पांच सारथियों को भारत टैक्सी के शेयर प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पांच लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे.भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु और अडानी एयरपोर्ट लखनऊ के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर शिव मोहन ने विभिन्न संस्थाओं के साथ हुए एमओयू का आदान-प्रदान किया. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अतिथियों ने फ्लैग ऑफ कर भारत टैक्सी को रवाना किया.कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित:कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति डॉ. विवेक कुमार सिंह तोमर, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल, भारत टैक्सी के उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता उपस्थित रहे.

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