करोड़ों की लागत से बने समृद्धि भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं, इन कार्यालयों का यहां से होगा संचालन

धर्मशाला: जिला मुख्यालय के धर्मशाला स्थित तपोवन में शीतकालीन सत्र चला हुआ है. इसी कड़ी में शीतकालीन सत्र के छठे दिन सत्र में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला नगर निगम के चरान में नवनिर्मित भवन समृद्धि भवन का उद्घाटन किया. मंगलवार करीब 11 बजे यहां पहुंचे सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर निगम के इस प्रशासकीय भवन का शुभारंभ किया.

ये भवन 24.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुआ है. इस भवन के निर्मित होने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी. भूकंप ज़ोन-5 को ध्यान में रखते हुए इस भवन को बेहतरीन अधोसंरचना के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे भवन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. 2,511 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित इस भवन में एक धरातल तल, चार मंजिले और दो बेसमेंट हैं. बेसमेंट में 80 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्टाफ़ और आम जनता के वाहनों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं. अब नगर निगम धर्मशाला, स्मार्ट सिटी लिमिटेड व कमांड कंट्रोल सेंटर- तीनों का संचालन इसी अत्याधुनिक भवन से होगा.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये भवन