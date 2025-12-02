ETV Bharat / state

करोड़ों की लागत से बने समृद्धि भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं, इन कार्यालयों का यहां से होगा संचालन

सीएम ने आज धर्मशाला में समृद्धि भवन का उद्घाटन किया. इसके साथ ही बाण गंगा घाट का भी उद्घाटन किया.

समृद्धि भवन धर्मशाला
समृद्धि भवन धर्मशाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 6:16 PM IST

धर्मशाला: जिला मुख्यालय के धर्मशाला स्थित तपोवन में शीतकालीन सत्र चला हुआ है. इसी कड़ी में शीतकालीन सत्र के छठे दिन सत्र में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला नगर निगम के चरान में नवनिर्मित भवन समृद्धि भवन का उद्घाटन किया. मंगलवार करीब 11 बजे यहां पहुंचे सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर निगम के इस प्रशासकीय भवन का शुभारंभ किया.

ये भवन 24.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुआ है. इस भवन के निर्मित होने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी. भूकंप ज़ोन-5 को ध्यान में रखते हुए इस भवन को बेहतरीन अधोसंरचना के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे भवन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. 2,511 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित इस भवन में एक धरातल तल, चार मंजिले और दो बेसमेंट हैं. बेसमेंट में 80 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्टाफ़ और आम जनता के वाहनों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं. अब नगर निगम धर्मशाला, स्मार्ट सिटी लिमिटेड व कमांड कंट्रोल सेंटर- तीनों का संचालन इसी अत्याधुनिक भवन से होगा.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये भवन

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में स्मोक डिटेक्टर के साथ अग्निशमन के पुख्ता इंतज़ाम, 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 30,000-लीटर की जल संग्रहण क्षमता, डीजी सेट और इंटरकॉम की सुविधाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक निपुणता, नागरिक सेवाओं और सतत प्रशासन के लिए एक अत्याधुनिक हब के तौर पर समृद्धि भवन के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि यह भवन महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और इससे धर्मशाला में विभिन्न कामकाज सुविधाजनक होंगे. यह भवन राज्य में शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में भी स्थापित होगा. वहीं, सीएम ने बज्रेश्वरी मंदिर न्यास की ओर से बाण गंगा में बनाए गए घाट का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम घाट पर आरती में हिस्सा लिया.

