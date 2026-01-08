ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में सहारा बनी मुख्यमंत्री आवास योजना, 232 लाभार्थियों को मिले पक्के घर के सर्टिफिकेट

पात्रों को प्रमाण पत्र सौंपे गये. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिला प्रशासन ने गुरुवार को 232 पात्र परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत पक्के घर के प्रमाण पत्र सौंपे. कड़ाके की ठंड के बीच पक्की छत का यह तोहफा निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और वंचित समुदायों के लिए नए साल का सबसे बड़ा उपहार है. समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचितों को मिली प्राथमिकता: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जिले के कुल 1207 जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. विकास खंड नारखी में हुए कार्यक्रम में टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रमुख रविता चक ने मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे. समाज में गरिमा और मान-सम्मान बढ़ेगा: इस योजना के तहत विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों, कुष्ठरोग प्रभावितों, नट, लोहार जैसे घुमंतू समुदायों, दिव्यांगजनों और निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है. सिर पर पक्की छत होने से न केवल इन परिवारों को मौसम की मार से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि समाज में उनकी गरिमा और मान-सम्मान भी बढ़ेगा. पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन: जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है. फिरोजाबाद में हमने पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन किया है. हमने पात्रों को प्रमाण पत्र सौंपे हैं, ताकि वे निर्माण कार्य शुरू कर सकें.