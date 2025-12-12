ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन ने की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना, पूछा- बॉर्डर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी

रांचीः शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, घुसपैठ और देश की लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से अधिक रेवेन्यू मिलता है, मगर बदले में धूल, मिट्टी मिलती है और यहां विस्थापन, प्रदूषण तथा पलायन जैसी समस्याएं हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कटौती का नया रूप चल रहा है, इसमें पैसा काटेंगे उसमें पैसा काटेंगे. वोटर लिस्ट से आपका नाम काटेंगे, वोट काटेंगे, आपका राशन काटेंगे, बिजली काटेंगे और आपका घर तोड़ेंगे. यही सब चीजें आजकल चल रही हैं. देश को इन्ही सब चीजों में उलझा रखा है.

देश में क्या रिसर्च हुआ, जिसपर दुनिया गर्व करेः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि 2014 से आज तक के कार्यकाल में कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी रेल तो कभी हवाई जहाज दुर्घटना. लाखों लोग मर रहे हैं. ना जाने किस नक्षत्र में राजपाट संभाला है. हाल में पता चला कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं. ये अनुसंधान का विषय है. ये वैक्सीन सही था या नहीं. कोई अपंग पैदा हो रहा है. कोई हार्ट अटैक से मर रहा है. किसी को कैंसर हो रहा है. इससे साफ है कि हड़बड़ी में जिस तरह से देश की दिशा बदलना चाह रहे हैं वो अच्छा नहीं है. रिसर्च के नाम पर सन्नाटा है. देश में क्या रिसर्च हुआ, जिसपर दुनिया गर्व करे.

हेमंत सोरेन ने देश की सुरक्षा पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि यह लोग अलग-अलग राज्यों में जाकर उल्टी- सीधी बातें करते हैं. जहर उगलते हैं और कहते हैं कि यहां घुसपैठिए हैं वहा घुसपैठिए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर बॉर्डर का जिम्मा किसका है, बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है. आज लोग आते हैं तो पहचाने नहीं जाते हैं. अगर पहचाने भी जाते हैं तो क्या करते हैं इनका जवाब इस पर नहीं है.