ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन ने की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना, पूछा- बॉर्डर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए पूछा कि देश की सुरक्षा में ढील कहां हुई.

JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 1:24 PM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, घुसपैठ और देश की लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से अधिक रेवेन्यू मिलता है, मगर बदले में धूल, मिट्टी मिलती है और यहां विस्थापन, प्रदूषण तथा पलायन जैसी समस्याएं हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कटौती का नया रूप चल रहा है, इसमें पैसा काटेंगे उसमें पैसा काटेंगे. वोटर लिस्ट से आपका नाम काटेंगे, वोट काटेंगे, आपका राशन काटेंगे, बिजली काटेंगे और आपका घर तोड़ेंगे. यही सब चीजें आजकल चल रही हैं. देश को इन्ही सब चीजों में उलझा रखा है.

सदन में बोलते सीएम हेमंत सोरेन (सौ. जेवीएसटीवी)

देश में क्या रिसर्च हुआ, जिसपर दुनिया गर्व करेः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि 2014 से आज तक के कार्यकाल में कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी रेल तो कभी हवाई जहाज दुर्घटना. लाखों लोग मर रहे हैं. ना जाने किस नक्षत्र में राजपाट संभाला है. हाल में पता चला कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं. ये अनुसंधान का विषय है. ये वैक्सीन सही था या नहीं. कोई अपंग पैदा हो रहा है. कोई हार्ट अटैक से मर रहा है. किसी को कैंसर हो रहा है. इससे साफ है कि हड़बड़ी में जिस तरह से देश की दिशा बदलना चाह रहे हैं वो अच्छा नहीं है. रिसर्च के नाम पर सन्नाटा है. देश में क्या रिसर्च हुआ, जिसपर दुनिया गर्व करे.

हेमंत सोरेन ने देश की सुरक्षा पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि यह लोग अलग-अलग राज्यों में जाकर उल्टी- सीधी बातें करते हैं. जहर उगलते हैं और कहते हैं कि यहां घुसपैठिए हैं वहा घुसपैठिए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर बॉर्डर का जिम्मा किसका है, बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है. आज लोग आते हैं तो पहचाने नहीं जाते हैं. अगर पहचाने भी जाते हैं तो क्या करते हैं इनका जवाब इस पर नहीं है.

चांदनी चौक की घटना क्यों हुईः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चांदनी चौक पर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, उसमें प्रयोग होने वाला केमिकल तीन- चार महीने पहले से इकट्ठा किया जा रहा था. इतना बड़ा अवैध स्टोरेज हो रहा है उसको क्यों नहीं रोका गया. तो क्या चांदनी चौक की घटना का इंतजार हो रहा था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की सुरक्षा बल सबसे अधिक आज आदिवासी इलाकों में है, जंगलों में है. क्योंकि इन जंगलों को उजाड़ना है और उनको अपने मित्रों को देना है. उन्होंने कहा कि हर जगह आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है. लोग आक्रोशित हो रहे हैं. आज बॉर्डर पर कम देश में अधिक युद्ध चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है. दूसरे विषयों पर चर्चा होती है.

इसे भी पढ़ें-

15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की 50 प्रतिशत राशि अब तक खर्च नहीं! जाने, सीएस ने क्या दिया आदेश

सरकार के खजाने में पैसे की नहीं है कोई कमी, सदन में बोले मंत्री राधाकृष्ण, ध्वनिमत से अनुपूरक बजट पारित

केंद्र के मंत्री झारखंड को नहीं देते तरजीह, बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर मंत्री दीपिका ने दिया ये जवाब!

Last Updated : December 12, 2025 at 1:31 PM IST

TAGGED:

LAST DAY OF WINTER SESSION
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र
हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला
BORDER SECURITY
JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.