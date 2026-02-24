ETV Bharat / state

बेटियों की पढ़ाई से कैंसर इलाज तक, चतरा में खुलेगी अंबेडकर यूनिवर्सिटी! सीएम ने की बजट की तारीफ

रांचीः झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. बजट को राज्य के समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाला बताया गया है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसका परिणाम भी आने वाले समय में जमीन पर नजर आएगा. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है. उन्होंने एयर एंबुलेंस क्रैश हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के बजट की तारीफ की (ETV Bharat)

शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई अहम घोषणाएं

इधर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट भाषण में बताया कि चतरा में बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी. साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार नए महाविद्यालय स्थापित कर जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे. पहले चरण में 7 जिलों में 12 नए कॉलेज खोले जाएंगे.

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनबाद में दो और पलामू, लातेहार व गढ़वा में एक-एक, कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे. इसके अलावा 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में सेंटर ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के संचालन को मंजूरी दी गई है.

कैंसर मरीजों को बड़ा तोहफा, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ेंगी

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि झारखंड के सभी 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में PET और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही रिम्स सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 220 सीटें बढ़ाई जाएंगी. सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,030 से बढ़ाकर दोगुनी करना है. वहीं पीजी सीटों को अगले वर्ष 225 से 325 और चार वर्षों में 750 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पर फोकस