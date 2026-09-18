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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत खराब होने पर आज सुबह उन्हें रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

डॉ. नितेश प्रिया ने ईटीवी भारत को मुख्यमंत्री की माता के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सेहत स्थिर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आज सुबह सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन लगातार बीमार चल रही हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी माता को इलाज के लिए हैदराबाद ले गए थे और दो दिन पहले इलाज कराकर वहां से लौटे हैं. डॉ. नितेश प्रिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की माता पेट की समस्या से भी जूझ रही हैं और उनका इलाज हैदराबाद से चल रहा था. लेकिन आज सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी उनकी तबीयत में सुधार है.

उन्होंने बताया कि मेडिसिन विशेषज्ञ और आईसीयू की टीम उनका इलाज कर रही है. उनके अनुसार रूपी सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और चिंता की कोई बात नहीं है.

डॉक्टर ने यह भी बताया कि रूपी सोरेन की बीमारी का कारण जानने के लिए कई जांचें कराई जा रही हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आखिर किस वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी.