JPSC Protest: सीएम हेमंत सोरेन की अपील- किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में ना आएं छात्र
रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है. साथ ही एक अपील भी की है.
Published : August 10, 2026 at 10:45 PM IST
रांचीः छात्रों के विधानसभा घेराव और चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए एक संदेश साझा किया है. सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर यह संदेश जारी किया है.
सीएम ने आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का धन्यवाद ज्ञापित किया है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए लिखा है कि आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई.
आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 10, 2026
मेरे प्यारे युवा साथियों,
आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात…
लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज़ का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार ने आपकी बात सुनी है और हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी. पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े.
सीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में छात्रों से कहा है कि परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, सुरक्षित और जवाबदेह हम बनाना चाहते हैं इस बदलाव में आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है. हमारा प्रयास है कि झारखंड केवल समस्याओं की चर्चा न करे, बल्कि यहां से समाधान की एक नई मिसाल कायम करे. मैं यह भी समझता हूं कि आपके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच विपक्ष के कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश की, आप सभी से अपील है कि आप ऐसे किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में न आएं.
आप झारखंड का भविष्य हैं आपकी आवाज को नजरअंदाज करना नहीं, उसे सुनना और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि आइए, संवाद और विश्वास के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करें.
इसे भी पढे़ं- मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर लगाया छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप, छात्रों से की बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील
इसे भी पढे़ं- स्टूडेंट्स की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार', इसलिए 'कायरतापूर्वक' करवा रही है लाठीचार्ज: देवेंद्रनाथ महतो
इसे भी पढे़ं- Student Protest: विधानसभा से बलपूर्वक हटाए गए छात्र, लाठीचार्ज में कई घायल, आंदोलन जारी रखने का ऐलान