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JPSC Protest: सीएम हेमंत सोरेन की अपील- किसी भी राजनीतिक नैरेटिव के बहकावे में ना आएं छात्र

रांचीः छात्रों के विधानसभा घेराव और चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए एक संदेश साझा किया है. सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर यह संदेश जारी किया है.

सीएम ने आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का धन्यवाद ज्ञापित किया है. मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए लिखा है कि आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई.

लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज़ का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार ने आपकी बात सुनी है और हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आपसे लगातार संवाद करते रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी. पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है. हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े.

सीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना