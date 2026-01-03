ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने जब ली चाय की चुस्की!

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया.

Chief Minister Hemant Soren inspected picnic spots In Ranchi
पिकनिक स्पॉट के निरीक्षण के दौरान चाय की चुस्की लेते सीएम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नये साल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शनिवार को रांची शहर का दौरा किय. इस दौरान सीएम ने धुर्वा डैम एवं अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया.

सीएम ने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान चाय की चुस्की के साथ रांची की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धुर्वा डैम क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा यह क्षेत्र रांची शहर के पर्यटन नक्शे का प्रमुख आकर्षण बनेगा.

Chief Minister Hemant Soren inspected picnic spots In Ranchi
पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करते सीएम (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान जब सीएम ने दुकानदारों से की बात

धुर्वा डैम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनीं तथा सुझाव लिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जनसहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि धुर्वा डैम न केवल रांची का महत्वपूर्ण जल स्रोत है, बल्कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं. सरकार इन संभावनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगी.

इसके बाद सीएम ने धुर्वा स्थित ज्यूडिशियल अकादमी, झारखंड का भी निरीक्षण किया. उन्होंने संस्थान की अधोसंरचना एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए. इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रांची जिला प्रशासन के पदाधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनाया नववर्ष, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं

इसे भी पढ़ें- टेक्निकल रिसर्च में आदिवासी प्रतिभा की नई पहचान, मुख्यमंत्री से मिलीं ट्रिपल आईटी रांची की पीएचडी स्कॉलर

इसे भी पढ़ें- सीएम हेमंत सोरेन ने JSSC CGL-2023 के 1927 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, मोरहाबादी मैदान बना ऐतिहासिक पल का साक्षी

TAGGED:

मुख्यमंत्री का धुर्वा डैम का जायजा
PICNIC SPOTS IN RANCHI
CM HEMANT SOREN
CM INSPECTED PICNIC SPOTS
CM AT PICNIC SPOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.