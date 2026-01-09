ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर में मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन, अगले 4 साल में 10 और मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य

मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

सरायकेला : कोल्हान प्रमंडल के स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुक्रवार दोपहर सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में 'नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल' का औपचारिक उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए भविष्य बदलने वाला कदम बताया.

कोल्हान के लिए ऐतिहासिक क्षण

दोपहर करीब 1:20 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री का स्वागत राष्ट्रगान और पारंपरिक वंदना के साथ किया गया. संस्थान के चैयरमैन एम.एन. सिंह ने गणमान्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया. उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "आज का दिन कोल्हान के लिए ऐतिहासिक है. सरायकेला में एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज का सपना आज हकीकत बन गया है. यह संस्थान न केवल शिक्षा देगा, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज की सेवा के लिए डॉक्टर तैयार करेगा." उन्होंने संस्थान द्वारा नर्सिंग और डिग्री कॉलेज के क्षेत्र में किए गए पुराने कार्यों की भी प्रशंसा की.

सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का संबोधन (Etv Bharat)

​राज्य में बढ़ेगी मेडिकल कॉलेजों की संख्या

मुख्यमंत्री ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दूरगामी लक्ष्य साझा किए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में झारखंड में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी 4 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 20 करने का है. उन्होंने जानकारी दी कि चाईबासा, कोडरमा और बोकारो में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि जब वे डॉक्टर बनकर निकलें, तो समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें.

स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा संदेश