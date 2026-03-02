ETV Bharat / state

राज्य के विकास के लिए टाटा समूह आया आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में निवेश के दिए कई प्रस्ताव

टाटा ग्रुप के अधिकारियों संग बैठक करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रिपोर्टः भुवन किशोर झा रांचीः राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में हेमंत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम का असर अब दिखने लगा है. इस दिशा में टाटा समूह आगे आई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन व टाटा स्टील के सीईओ सह मैनेजिंग डायरेक्टर टी०वी० नरेंद्रन की बैठक हुई, जिसमें कंपनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ के निवेश करने की सहमति दी गई है. मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से वार्ता करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चन्द्रशेखरन ने कहा कि हम लोग राज्य के विकास में सरकार के साथ हैं. टाटा स्टील 11000 करोड़ का निवेश स्टील उद्योग क्षेत्र में करेगा, जिसकी शुरुआत जमशेदपुर में होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो, इस दिशा में भी टाटा समूह कदम उठाएगी. इसके लिए एक ग्रुप बनाकर विचार किया जायेगा. मीडिया को संबोधित करते सीएम हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन (Etv Bharat) उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है. जैसा कि आप लोग जानते हैं टाटा ग्रुप की शुरुआत झारखंड में हुई है उसके बाद न केवल देशभर में बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका विस्तार हुआ है. आने वाले समय में होटल उद्योग के क्षेत्र में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, जिसमें रांची सबसे पहला है. उसके बाद दूसरे अन्य क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा.