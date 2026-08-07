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77वां वन महोत्सवः मुख्यमंत्री का आह्वान- हर व्यक्ति लगाए एक फलदार पौधा, पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी

पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत करते सीएम (रांची) ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर या परिसर में कम से कम एक फलदार पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उस पर आज की तारीख भी अंकित करें ताकि आने वाले वर्षों में यह याद रहे कि वन महोत्सव के दिन यह संकल्प लिया गया था. सीएम ने यह भी कहा कि मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, किसी दिन उस पेड़ को देखने जरूर आऊंगा और देखूंगा कि आपने उसे कितना संभालकर रखा है.

सीएम के अनुसार जब हम हाथियों के घर में घुसेंगे तो वे भी हमारे घर में आएंगे. पर्यावरण से खिलवाड़ की कीमत हर व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी. यह मत सोचिए कि पैसा, गाड़ी या सुविधाएं आपको इससे बचा लेंगी. प्रकृति का प्रभाव सभी पर समान रूप से पड़ता है.

वन महोत्सव में सीएम ने कहा कि पर्यावरण को हो रहा नुकसान अब सीधे मानव जीवन को प्रभावित करने लगा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. जंगलों से निकलकर हाथी अब शहरों की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इंसानों ने उनके प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया है.

वन प्रबंधन समिति के सदस्य को सम्मानित करते सीएम (ETV Bharat)

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें वन महोत्सव का शुक्रवार को आगाज किया. इस अवसर पर सीएम ने तेंदूपत्ता वन समितियों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी), ग्राम वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों तथा "हाथी मित्रों" को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें वन महोत्सव के अवसर पर लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया. खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए.

बेकार के वृक्ष का कोई फायदा नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत में कई स्थानों पर ऐसे पेड़ लगाए गए जिनका इंसानों, पशुओं या पक्षियों के लिए कोई विशेष उपयोग नहीं था. अब सरकार ऐसे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहती है, जिनका लाभ समाज और पर्यावरण दोनों को मिले. उन्होंने महुआ, जामुन, करंज सहित अन्य स्थानीय एवं फलदार पेड़ लगाने की सलाह दी.

इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक-एक फलदार पौधा लगाकर उसे जीवित रखने का संकल्प लें, तो यह पूरे राज्य में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी क्रांति बन सकती है. उन्होंने कहा कि केवल सरकारी योजनाओं, ठेकों और टेंडरों से पर्यावरण नहीं बचेगा, बल्कि जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है.

वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के जंगलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर इमारतें, अपार्टमेंट और मॉल बनाए जा रहे हैं, जिसका असर जलवायु और जैव विविधता पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश भी पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे हैं और भारत को समय रहते इससे सबक लेना चाहिए.

नकली पनीर की चर्चा

सीएम ने हाल ही में रांची में बड़ी मात्रा में नकली पनीर पकड़े जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण कृत्रिम और मिलावटी उत्पादों का चलन बढ़ रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा था.

वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा, उसे पांच यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. 100 पेड़ लगाने वाले को 1000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही लेकिन लोग आगे नहीं आए. मुख्यमंत्री ने लोगों से वन महोत्सव को केवल औपचारिक कार्यक्रम न मानकर इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि एक उपयोगी और फलदार पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, हरित और समृद्ध झारखंड का निर्माण संभव होगा.

वन महोत्सव का कार्यक्रम (ETV Bharat)

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