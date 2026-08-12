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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी दौरे पर सपरिवार पहुंचे बोकारो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दांतों के इलाज के लिए बोकारो पहुंचे हैं. उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हहैं

HEMANT SOREN ARRIVES IN BOKARO
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इलाज के लिए बोकारो पहुंचे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 6:37 PM IST

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बोकारोः राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार अपने पूरे परिवार के साथ हवाई मार्ग से बोकारो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता क्लिनिक में अपने दांतों का इलाज करवाने पहुंचे. मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर पूरा जिला प्रशासन एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं स्वागत को लेकर अलर्ट दिखाई दिया.

सीएम के साथ पत्नी और बच्चे भी पहुंचे

बोकारो हवाई अड्डे में आईजी, डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इससे पहले भी हेमंत सोरेन दांतों का इलाज कराने सड़क मार्ग से बोकारो आ चुके हैं. एक अंतराल के बाद वह बुधवार को फिर बोकारो पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और बच्चे भी बोकारो पहुंचे. उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बोकारो दौरा (Etv Bharat)

पहले भी मुख्यमंत्री दांत के इलाज के लिए जा चुके हैं

मीडिया को दूर रखा गया. इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कार्यक्रम में इस डेंटिस्ट के पास पहुंचे थे तो मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था. इस बार भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई और मुख्यमंत्री के इस निजी कार्यक्रम से मीडियाकर्मियों को दूर रखा गया. मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से ही इलाज के बाद रांची लौटेंगे. इसे रूटीन चेक अप बताया जा रहा है.

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