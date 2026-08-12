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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी दौरे पर सपरिवार पहुंचे बोकारो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इलाज के लिए बोकारो पहुंचे ( Etv Bharat )

बोकारोः राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार अपने पूरे परिवार के साथ हवाई मार्ग से बोकारो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता क्लिनिक में अपने दांतों का इलाज करवाने पहुंचे. मुख्यमंत्री के आने की सूचना पर पूरा जिला प्रशासन एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं स्वागत को लेकर अलर्ट दिखाई दिया.

सीएम के साथ पत्नी और बच्चे भी पहुंचे

बोकारो हवाई अड्डे में आईजी, डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इससे पहले भी हेमंत सोरेन दांतों का इलाज कराने सड़क मार्ग से बोकारो आ चुके हैं. एक अंतराल के बाद वह बुधवार को फिर बोकारो पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और बच्चे भी बोकारो पहुंचे. उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बोकारो दौरा (Etv Bharat)

पहले भी मुख्यमंत्री दांत के इलाज के लिए जा चुके हैं