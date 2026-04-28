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बिना कारकेड के मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा- आम आदमी हमेशा आम आदमी ही होता है

झारखंड मंत्रालय में सीएम समेत अन्य ( Etv Bharat )