पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यटन को एक साथ साधेगा यमुना साइकिल कॉरिडोर: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना किनारे वजीराबाद यमुना पुल से एनएच-24 और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवसिर्टी पार्क तक प्रस्तावित 53 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक परियोजना को लेकर बुधवार शाम को मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. यह ट्रैक यमुना के दोनों तरफ बनेगा और संभावित मार्गों से यमुना को पार भी करेगा. डीडीए की इस परियोजना पर मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि दिखाई और कहा कि यह साइकिल ट्रैक दिल्ली के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और शहरी ट्रैफिक का दबाव घटेगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रस्तावित साइकिल ट्रेक परियोजना केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक पहल है. दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में डीडीए, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, ऊर्जा विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

CM रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक: बैठक में परियोजना के निर्माण, विभागीय समन्वय, स्वीकृतियों की स्थिति और कार्य-योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साइकिल ट्रैक परियोजना केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा विकसित किया जा रहा यह साइकिल ट्रैक दिल्ली के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, शहरी ट्रैफिक का दबाव घटेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा और यमुना किनारे हरित पट्टी को संरक्षित तथा विकसित करने में योगदान देगा.

यमुना किनारे 53 किमी साइकिल ट्रैक: परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अधिकतर विभागों द्वारा इस परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान कर दिया गया है और विभिन्न स्तरों पर समन्वय सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है. रेलवे से संबंधित स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिस पर लगातार संवाद जारी है और शीघ्र समाधान निकलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखें और आपसी समन्वय में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती बरतें.