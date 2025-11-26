ETV Bharat / state

पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यटन को एक साथ साधेगा यमुना साइकिल कॉरिडोर: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परियोजना के निर्माण, विभागीय समन्वय, स्वीकृतियों की स्थिति और कार्य-योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

CM रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक
CM रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना किनारे वजीराबाद यमुना पुल से एनएच-24 और आगे कालिंदी कुंज बायोडायवसिर्टी पार्क तक प्रस्तावित 53 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक परियोजना को लेकर बुधवार शाम को मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. यह ट्रैक यमुना के दोनों तरफ बनेगा और संभावित मार्गों से यमुना को पार भी करेगा. डीडीए की इस परियोजना पर मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि दिखाई और कहा कि यह साइकिल ट्रैक दिल्ली के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और शहरी ट्रैफिक का दबाव घटेगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रस्तावित साइकिल ट्रेक परियोजना केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक पहल है. दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में डीडीए, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, ऊर्जा विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

CM रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक: बैठक में परियोजना के निर्माण, विभागीय समन्वय, स्वीकृतियों की स्थिति और कार्य-योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साइकिल ट्रैक परियोजना केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा विकसित किया जा रहा यह साइकिल ट्रैक दिल्ली के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, शहरी ट्रैफिक का दबाव घटेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा और यमुना किनारे हरित पट्टी को संरक्षित तथा विकसित करने में योगदान देगा.

यमुना किनारे 53 किमी साइकिल ट्रैक: परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अधिकतर विभागों द्वारा इस परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान कर दिया गया है और विभिन्न स्तरों पर समन्वय सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है. रेलवे से संबंधित स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिस पर लगातार संवाद जारी है और शीघ्र समाधान निकलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखें और आपसी समन्वय में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती बरतें.

परियोजना पर्यावरण संतुलन का आधार बनेगी: उन्होंने कहा कि यह परियोजना दिल्ली की भविष्य की शहरी संरचना और पर्यावरण संतुलन का आधार बनेगी. परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि फेज वन का कार्य नए वर्ष से शुरू होने की संभावना है, जिसे एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि तीनों चरणों का निर्माण कार्य अधिकतम तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाए, ताकि दिल्लीवासियों को इस परियोजना का लाभ शीघ्र मिल सके.

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि परियोजना से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और निर्माण कार्य प्रारंभ करने की औपचारिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और नागरिकों को सुरक्षित, आधुनिक तथा सुंदर साइकिल ट्रैक उपलब्ध कराया जाए. तीन चरण में बनने वाली इस परियोजना में पहला चरण पुराने यमुना रेल पुल से एनएच-24, दूसरे चरण में एनएच-24 से कालिंदी कुंज यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क और तीसरे चरण में वजीराबाद यमुना बैराज से पुराने यमुना रेल पुल तक विकसित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए आ गया इंटरव्यू शेड्यूल, जानें डिटेल
  2. दिल्ली में हर माह 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
  3. दिल्ली में सितंबर तक 100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की योजना, जानें क्या कहा सीएम ने

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
CHIEF MINISTER REVIEW MEETING
YAMUNA RIVER IN DELHI
CYCLE TRACK ALONG YAMUNA RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.