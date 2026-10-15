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मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना: किसानों को उपहार में मिलेंगी कृषि उपयोगी और चारा काटने की मशीन

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले उपहारों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए गठित समिति की बैठक में उपहारों की श्रेणियों, उनकी उपयोगिता और वितरण व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया. समिति की संस्तुति के आधार पर उपहारों की सूची में संशोधन किया गया है, ताकि किसानों को खेती और उससे जुड़े कार्यों में सीधे लाभ मिल सके.



टीवी की जगह मिलेगी चारा काटने की मशीन

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के त्रैमासिक ड्रॉ में अब द्वितीय उपहार के रूप में 43 इंच के एलईडी टीवी के स्थान पर तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन दी जाएगी. इसकी अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये प्रति मशीन निर्धारित की गई है. प्रत्येक संभाग में ऐसी तीन मशीनें उपहार के रूप में वितरित करने की व्यवस्था होगी. इससे किसानों को पशुओं के लिए चारा तैयार करने में सहूलियत मिलेगी और श्रम की बचत भी होगी.





हालांकि, योजना के प्रथम उपहार के रूप में आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट पहले की तरह ही दिया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 55 हजार रुपये प्रति उपहार है और प्रत्येक संभाग में दो पंपिंग सेट दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा पावर स्प्रेयर को भी उपहारों की सूची में बरकरार रखा गया है. इसकी अनुमानित कीमत पांच हजार रुपये प्रति उपहार है.





त्रैमासिक ड्रॉ के तहत उपहारों की संशोधित सूची में प्रथम उपहार आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट, द्वितीय उपहार तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन, तृतीय उपहार 10 कुंतल क्षमता की बखारी और चतुर्थ उपहार पावर स्प्रेयर शामिल हैं.



छमाही ड्रॉ के उपहारों में भी बदलाव

मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के छमाही ड्रॉ के तहत दिए जाने वाले उपहारों की श्रेणियों में भी संशोधन किया है. इसके अंतर्गत प्रथम उपहार के रूप में 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पहले की तरह बरकरार रखा गया है.



वहीं, द्वितीय उपहार की श्रेणी में बदलाव करते हुए वर्तमान में शामिल 900 लीटर क्षमता वाले पावर टिलर (11 किलोवाट) और 13.7 हॉर्स पावर क्षमता के उपकरणों के स्थान पर 20 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टर को शामिल किया गया है. तृतीय उपहार के रूप में पावर टिलर और रीपर जैसे उपकरणों की जगह 100 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल दी जाएगी. इसके अलावा चतुर्थ उपहार के रूप में सोलर पावर पैक संयंत्र को शामिल किया गया है.



परिषद के अनुसार, उपहार वितरण में आने वाली विभिन्न व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने संशोधित व्यवस्था की संस्तुति की है. इसके आधार पर उपहारों की खरीद और वितरण प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. छमाही ड्रॉ और बंपर ड्रॉ के तहत दिए जाने वाले उपहारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भी संशोधित व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.