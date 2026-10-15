मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना: किसानों को उपहार में मिलेंगी कृषि उपयोगी और चारा काटने की मशीन
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने किया योजना में बदलाव, खेती में मिलेगी मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:39 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती-किसानी और पशुपालन के कार्यों में सहूलियत देने के उद्देश्य से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत दिए जाने वाले उपहारों में बदलाव किया है. अब योजना के तहत लकी ड्रॉ के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों में उपयोगी मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके तहत त्रैमासिक ड्रॉ में 43 इंच के एलईडी टीवी की जगह तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन दी जाएगी. वहीं, छमाही ड्रॉ के उपहारों की श्रेणियों में भी बदलाव किया गया है.
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को दिए जाने वाले उपहारों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए गठित समिति की बैठक में उपहारों की श्रेणियों, उनकी उपयोगिता और वितरण व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया. समिति की संस्तुति के आधार पर उपहारों की सूची में संशोधन किया गया है, ताकि किसानों को खेती और उससे जुड़े कार्यों में सीधे लाभ मिल सके.
टीवी की जगह मिलेगी चारा काटने की मशीन
मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के त्रैमासिक ड्रॉ में अब द्वितीय उपहार के रूप में 43 इंच के एलईडी टीवी के स्थान पर तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन दी जाएगी. इसकी अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये प्रति मशीन निर्धारित की गई है. प्रत्येक संभाग में ऐसी तीन मशीनें उपहार के रूप में वितरित करने की व्यवस्था होगी. इससे किसानों को पशुओं के लिए चारा तैयार करने में सहूलियत मिलेगी और श्रम की बचत भी होगी.
हालांकि, योजना के प्रथम उपहार के रूप में आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट पहले की तरह ही दिया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 55 हजार रुपये प्रति उपहार है और प्रत्येक संभाग में दो पंपिंग सेट दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा पावर स्प्रेयर को भी उपहारों की सूची में बरकरार रखा गया है. इसकी अनुमानित कीमत पांच हजार रुपये प्रति उपहार है.
त्रैमासिक ड्रॉ के तहत उपहारों की संशोधित सूची में प्रथम उपहार आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट, द्वितीय उपहार तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन, तृतीय उपहार 10 कुंतल क्षमता की बखारी और चतुर्थ उपहार पावर स्प्रेयर शामिल हैं.
छमाही ड्रॉ के उपहारों में भी बदलाव
मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के छमाही ड्रॉ के तहत दिए जाने वाले उपहारों की श्रेणियों में भी संशोधन किया है. इसके अंतर्गत प्रथम उपहार के रूप में 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पहले की तरह बरकरार रखा गया है.
वहीं, द्वितीय उपहार की श्रेणी में बदलाव करते हुए वर्तमान में शामिल 900 लीटर क्षमता वाले पावर टिलर (11 किलोवाट) और 13.7 हॉर्स पावर क्षमता के उपकरणों के स्थान पर 20 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टर को शामिल किया गया है. तृतीय उपहार के रूप में पावर टिलर और रीपर जैसे उपकरणों की जगह 100 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल दी जाएगी. इसके अलावा चतुर्थ उपहार के रूप में सोलर पावर पैक संयंत्र को शामिल किया गया है.
परिषद के अनुसार, उपहार वितरण में आने वाली विभिन्न व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने संशोधित व्यवस्था की संस्तुति की है. इसके आधार पर उपहारों की खरीद और वितरण प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. छमाही ड्रॉ और बंपर ड्रॉ के तहत दिए जाने वाले उपहारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए भी संशोधित व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
किसानों को मुफ्त प्लास्टिक कैरेट
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद किसानों और कृषि उपज के व्यापारियों को राहत देने के लिए अन्य योजनाएं भी संचालित कर रही है. इनके तहत किसानों को कृषि उपज की तुड़ाई और परिवहन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निःशुल्क प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. वहीं, व्यापारियों को प्लास्टिक शीट वितरित करने की योजना भी शामिल है.
प्लास्टिक कैरेट वितरण के लिए मंडियों को चार श्रेणियों में बांटकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 'क' श्रेणी की मंडियों में 500 किसानों को चार-चार कैरेट दिए जाएंगे, जिसके तहत कुल 2,000 कैरेट वितरित करने का लक्ष्य है. 'ख' श्रेणी की मंडियों में 250 किसानों को चार-चार कैरेट यानी कुल 1,000 कैरेट दिए जाएंगे. इसी तरह 'ग' श्रेणी की मंडियों में 200 किसानों को कुल 800 और 'घ' श्रेणी की मंडियों में 150 किसानों को कुल 600 कैरेट उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इस प्रकार चारों श्रेणियों में कुल 4,400 प्लास्टिक कैरेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है.
योजना के तहत सब्जियों और फलों की तुड़ाई के समय से ही प्लास्टिक कैरेट का इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है. इससे कृषि उपज के रखरखाव और परिवहन के दौरान उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
कृषि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 5,000 रुपये
मंडी परिषद ने कृषि शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत भी बदलाव किया है. कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि महाविद्यालय से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है.
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