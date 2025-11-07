ETV Bharat / state

विश्व कप जीतने के बाद क्रांति गौड़ ने खोले सफलता के राज, सीएम हाउस में रखी दिल की बात

क्रांति गौड़ ने बताया कि एक समय ऐसा था जब हमारे परिवार को दोनों समय खाना नहीं मिलता था. लेकिन आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है. मैंने अपने बुंदलेखंड और भारत का नाम रोशन किया. क्रांति ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं तो उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहा है. लेकिन मैं यहां हूं और वर्तमान में ही जी रहा हूं. इसलिए भूत और भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्रांति ने कहा कि पीएम की यह बात उनको बहुत पसंद आई और अब वह भी टेंशन नहीं लेती हैं और वर्तमान में जीने का प्रयास कर रही हैं.

भोपाल: अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही मध्य प्रदेश के छतरपुर की क्रांति गौड़ भोपाल पहुंची. यहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्रांति का सम्मान किया. इस दौरान युवा खिलाड़ियों के साथ क्रांति गौड़ के संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया था. जिसमें युवा खिलाड़ियों के साथ वहां उपस्थित अन्य लोगों ने क्रांति से सवाल पूछे, जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया.

क्रांति ने बताया कि ये मेरा पहला वर्ल्ड कप था, भारत में हो रहा था. इसलिए हमें पता था कि पूरे देश का समर्थन मिलेगा. इसलिए हमें खुद के लिए और देश के लिए यह वर्ल्ड कप जीतना था. क्रांति ने बताया कि जिस दिन हमारा सेमी फाइनल मैच था, हमारे कोच मंदिर गए हुए थे. उन्हें एक महिला 4 महीने की बच्ची के साथ मिली और बोली कि वह अपनी बेटी को भी क्रिकेटर बनाना चाहती है. ये बात कोच ने आकर हमारी टीम को बताई. ऐसे में हम बहुत प्रोत्साहित हुए और उस 4 महीने के बच्ची के लिए हमने सेमीफाइनल मैच खेला और जीता.

15 नवंबर को सीएम सौंपेंगे एक करोड़ रुपये का चेक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप-2025 जीतकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है. छतरपुर जिले के घुवारा की तेज गेंदबाज क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने देश-दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है. कठिन परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद परिश्रम और दृढ़ संकल्प के आधार पर क्रांति ने यह मुकाम हासिल किया.

क्रिकेटर क्रांति गौड़ केवल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में क्रांति गौड़ का सम्मान किया जाएगा. इस दौरान एक करोड़ रुपये का चेक पुरस्कार स्वरुप दिया जाएगा.

छतरपुर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, क्रांति के पिता होंगे बहाल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए छतरपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा भी की है. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की बहाली के लिए अपील करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने क्रांति गौड़ के आगमन पर पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने क्रांति के माता-पिता मुन्ना सिंह गौड़ तथा नीलम सिंह गौड़ और कोच राजीव बिरथरे को अंगवस्त्रम और पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया. साथ ही उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किए.