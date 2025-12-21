ETV Bharat / state

दिल्ली में सीएम धामी की BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर हुई बातचीत

रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की.

CM DHAMI MEETS Nitin Nabin
दिल्ली में सीएम धामी की BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात (PHOTO- @pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 10:39 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 दिसंबर रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने नितिन नबीन को हाल ही में मिले नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक अहम दायित्व सौंपा गया है, जिसके बाद देशभर से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा भी उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी क्रम में नई दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं प्रेषित कीं.

शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी साझा की. उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार से जुड़े कार्यों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से भी अवगत कराया.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति तेज हुई है और राज्य सरकार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है. उन्होंने राज्य में निवेश, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी.

भेंट के दौरान नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते हुए राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर खुशी जाहिर की. दोनों नेताओं के बीच संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई.

