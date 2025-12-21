ETV Bharat / state

दिल्ली में सीएम धामी की BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर हुई बातचीत

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 दिसंबर रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने नितिन नबीन को हाल ही में मिले नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक अहम दायित्व सौंपा गया है, जिसके बाद देशभर से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा भी उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी क्रम में नई दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं प्रेषित कीं.

शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी साझा की. उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार से जुड़े कार्यों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से भी अवगत कराया.