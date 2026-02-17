हरिद्वार में पहली बार खाट जन चौपाल, सीएम धामी ने सुनी समस्याएं, एक्शन के दिये निर्देश
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के ग्राम आर्यनगर कांगड़ी में पहली जन चौपाल हुई.
हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जन चौपाल में हिस्सा लिया. श्यामपुर क्षेत्र स्थित आर्यनगर में मुख्यमंत्री ने साधु संतों के साथ मौजूद रहकर खाट पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी. साथ ही साएम धामी ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए. कार्यक्रम में भाजपा के तमाम विधायक, भाजपा नेता और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री की जन चौपाल में हजारों की तादाद में जिले भर से आए लोग शामिल हुए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा दूरस्थ क्षेत्र की जनता जो जिला मुख्यालय तक अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा सकती ऐसे लोगों की समस्याएं सीधे सुनने के लिए जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. प्रदेश भर में आयोजित हो रहे तमाम कार्यक्रमों में 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. जिनका निराकरण भी कराया जा रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हरिद्वार जिले के सीमांत क्षेत्र में अनेक किसान भाइयों और ग्रामीणों की समस्याओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिनमें कइयों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. मध्यकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया 17 दिसंबर से 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अभी तक पांच लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं. जिनमें अनेक समस्याओं का समाधान हुआ. इस कार्यक्रम को बीस दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया बिजली, पानी, लाभार्थी योजनाओं और प्रमाण पत्रों से संबंधित समस्याओं का घरों में जाकर समाधान किया जा रहा है.
चारधाम यात्रा की तैयारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया इस वर्ष समय से थोड़ा पूर्व चारधाम यात्रा शुरू हो रही है. अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं. इस बार और भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 2027 में हरिद्वार कुंभ मेला प्रस्तावित है. उसकी भी भव्य तैयारी प्रारंभ कर दी है. उन्होंने खुद कुंभ मेले की कई बैठक कर ली हैं. अब अगली बैठक हरिद्वार में ही होने वाली है. जिसमें यहां की व्यवस्थाओं को ही देखेंगे.
पहली बार खाट पर हुई जन चौपाल, सीएम ने बांधी पगड़ी: हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के ग्राम आर्यनगर कांगड़ी में पहली जन चौपाल हुई. चौपाल में ग्रामीणों की परंपरागत तरीके से खाट बिछाकर जन चौपाल लगाई. जिसमें पंच की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पगड़ी पहनाकर अपना सर्वमान्य बनाकर बैठाया. मुख्यमंत्री का यह अंदाज ग्रामीणों को खूब भाया. मुख्यमंत्री ने अपने ओजस्वी भाषण से सभी को प्रभावित किया.
किसान जय सिंह ने 70 बीघा जमीन की दान: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में झबरेड़ा विधानसभा के डेलना गांव से जयसिंह नाम के किसान भी पहुंचे. जयसिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन चौपाल में अपनी 70 बीघा जमीन सरकार को दान करने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया. जय सिंह ने बताया झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के डेलना गांव के पास उनकी सत्तर बीघा जमीन है. उनकी जमीन के निकट पहले से एक आईटीआई और एक हाईस्कूल तक का कॉलेज संचालित हैं. वो चाहते हैं कि इस भूमि पर मेडिकल कॉलेज और खेल मैदान का निर्माण किया जाये. जिससे क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिल सकें.
