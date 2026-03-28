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मुख्यमंत्री धामी ने अर्थ ऑवर पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सीएम आवास की गैर-जरूरी लाइटें खुद की बंद

Earth Hour के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून स्थित सीएम आवास पर एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद की थी.

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मुख्यमंत्री धामी ने अर्थ ऑवर पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 10:15 PM IST

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देहरादून: वैश्विक पर्यावरणीय पहल Earth Hour के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सीएम आवास पर रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें बंद कर इस अभियान में सहभागिता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अर्थ ऑवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि यह हम सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम है.

उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं. मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस प्रकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और दैनिक जीवन में ऊर्जा बचत को अपनी आदत बनाएं. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव का आधार बनते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करते हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड, जो प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है, वहां पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके.

अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों से प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया. बता दें कि सरकार की इस पहला का असर राजधानी देहरादून समेत अन्य सभी जिलों में देखने को मिला. राजधानी देहरादून के कई इलाकों में करीब एक घंटे यानी 8:30 बजे से 9:30 के बीच अंधेरा छाया गया था. लोगों ने मोमबत्तियां और दीये जलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. सरकारी भवनों, होटलों, संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया.

जानकारी के लिए बता दें कि Earth Hour एक अंतरराष्ट्रीय अभियान है, जिसकी शुरुआत डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यानी The World Wide Fund for Nature की तरफ से की गई थी. इसका उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस दौरान दुनियाभर में लोग गैर-जरूरी बिजली उपकरणों को एक घंटे के लिए बंद रखते हैं. कार्यक्रम में छात्रों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और आमजन से नियमित रूप से ऊर्जा बचाने की अपील की.

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