मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी को किया दंडवत प्रणाम, की गिरिराज की विशेष पूजा

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को सपरिवार ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल पूंछरी का लौठा पहुंचे. मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर के समक्ष दंडवत होकर नमन किया. इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की विशेष पूजा-अर्चना की. यहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की.

डीग जनसंपर्क अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1.45 बजे हेलिकॉप्टर से पूंछरी पहुंचे. सीएम यहां से सपरिवार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे. वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के दर्शन-पूजन संपन्न हुआ. दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया तथा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर संवाद किया. मुख्यमंत्री बुधवार को पूंछरी में रात्रि विश्राम करेंगे. सीएम के प्रवास को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा तथा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.