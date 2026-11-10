मुख्यमंत्री 11 नवंबर को जैसलमेर दौरे पर करेंगे तनोट माता मंदिर में दर्शन, बीएसएफ की महिला जवानों के साथ मनाएंगे भाई दूज
पाकिस्तान सीमा से सटे प्रसिद्ध तनोट क्षेत्र में बीएसएफ की महिला जवानों से संवाद एवं भाई दूज मनाएंगे भजनलाल.
Published : November 10, 2026 at 2:33 PM IST
जैसलमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जैसलमेर पहुंचेंगे. वे पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला जवानों से मुलाकात करेंगे एवं भाई दूज मनाएंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे तनोट माता मंदिर रवाना होंगे. तनोट पहुंचकर मुख्यमंत्री सबसे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे और प्रदेश व देश की खुशहाली की कामना को लेकर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. पूजा के बाद मुख्यमंत्री तनोट में तैनात बीएसएफ की महिला जवानों से संवाद करेंगे. भाई दूज मनाएंगे.
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कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव पर करेंगे चर्चा: तनोट का कार्यक्रम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री जैसलमेर लौटेंगे. यहां भाजपा नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है. भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया, पंचायत चुनाव को लेकर जमीनी स्तर की तैयारियों और संगठन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर स्थानीय परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे.संगठन को मजबूत करने और चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करने को लेकर रणनीति पर विचार-विमर्श होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री शाम के समय विशेष विमान से जैसलमेर से जयपुर के लिए रवाना होंगे.