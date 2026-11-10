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मुख्यमंत्री 11 नवंबर को जैसलमेर दौरे पर करेंगे तनोट माता मंदिर में दर्शन, बीएसएफ की महिला जवानों के साथ मनाएंगे भाई दूज

माता की पूजा करते हुए सीएम ( Photo source: FB Bhajanlal Sharma (File) )

जैसलमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जैसलमेर पहुंचेंगे. वे पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला जवानों से मुलाकात करेंगे एवं भाई दूज मनाएंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया.