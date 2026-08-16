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सीएम बारां-झालावाड़ को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, केंद्रीय मंत्री शिवराज भी आएंगे

बारां में सुबह 11.40 से दोपहर 1.50 बजे तक मंडी प्रांगण से विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण एवं कार्यकर्ता संवाद करेंगे सीएम.

MP Dushyant and others reviewing preparations for the CM's visit.
सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेते सांसद दुष्यंत एवं अन्य (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 7:22 PM IST

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बारां: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे. वे बारां एवं झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे.

बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने रविवार को अधिकारियों व भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा मौजूद थे. सांसद दुष्यंत ने कहा- मुख्यमंत्री सोमवार को बारां व झालावाड़ जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री सुबह 10.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बारां प्रस्थान करेंगे. सुबह 11.30 बजे बारां की कृषि मंडी स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे. सुबह 11.40 बजे से दोपहर 1.50 बजे तक मंडी प्रांगण से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण एवं कार्यकर्ता संवाद करेंगे.

सांसद दुष्यंत बोले... (ETV Bharat baran)

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इनका शिलान्यास एवं लोकार्पण: सीएम यहां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का शिलान्यास एवं लाभार्थियों को चाबी वितरण, 2400 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय एवं अमृत संजीवनी पार्क का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक वितरण, लखपति दीदी योजना 8 करोड़ रुपए एवं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण तथा ग्रामश्री राजसखी मार्ट बारां का लोकार्पण करेंगे. केंद्रीय कृषि एवं पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान बारां में पीएम आवास योजना-ग्रामीण में भाग लेंगे.

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CM BHAJANLAL SHARMA IN BARAN

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