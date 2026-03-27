पेट्रोल-डीजल उत्पाद शुल्क में कटौती, सीएम बोले-लाखों परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल
राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए ताकि इस राहत का लाभ आम जनता तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके.
Published : March 27, 2026 at 1:28 PM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती का स्वागत किया और इसे आमजन के लिए बड़ी राहत बताया. सीएम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रहा है. केंद्र सरकार की पेट्रोल-डीजल उत्पाद शुल्क में कटौती से लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 13 से घटाकर 3 प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर शून्य करने का निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है. यह संवेदनशील और जनहितैषी कदम है. इससे देश के लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा. बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी. सीएम शर्मा ने कहा कि इस फैसले से आम नागरिक वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता से काफी हद तक मुक्त रहेंगे. उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और एकजुट होकर राज्य व राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दें.
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वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का नेतृत्व देश के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हो रहा है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 27, 2026
पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 से घटाकर शून्य करने का निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है।
इस संवेदनशील कदम…
राज्य सरकार भी सक्रिय :इधर, केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है. राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए ताकि इस राहत का लाभ आम जनता तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके. . प्रशासन को बाजार में मूल्य नियंत्रण बनाए रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रदेश में सभी गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर रसोई गैस आपूर्ति हो रही है. बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री गैस सप्लाई नहीं की जा रही. इससे घरेलू गैस सप्लाई का दबाव घटा है. गोदारा ने बताया कि पहले रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग 5 लाख पहुंच गई थी. इससे दबाव बना.अब यह घटकर औसतन 2.70 लाख प्रतिदिन रह गई, जबकि सप्लाई करीब 2.30 लाख की जा रही है. एडवांस स्टॉक भी बढ़कर 5 दिन का हो गया. ऐसे में अब किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है.
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