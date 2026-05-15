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काफिले से कट, ईवी से जुड़े: सीएम भजनलाल ने ईंधन बचत की राह पर बढ़ाया कदम

मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी, बल्कि प्रदूषण में भी महत्वपूर्ण कमी आएगी.

CM Bhajanlal Sharma Convoy
मुख्यमंत्री के ​काफिले में शामिल ईवी वाहन (Photo Credet: Office of CM)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में नई पहल की है. पीएम मोदी की अपील के बाद पहले जहां उन्होंने अपने काफिले में कारों की संख्या कम कर दी थी, वहीं अब उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से सफर शुरू कर एक और उदाहरण पेश किया है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री शर्मा ऊर्जा सम्मेलन (एनर्जी कॉन्क्लेव) में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अपने कार्यालय से इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए रवाना हुए. सीएमओ से मेरियट होटल तक की यात्रा उन्होंने ईवी से पूरी की.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संदेश देते हुए कहा कि ईंधन बचत आज की सबसे बड़ी जरूरत है. इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक उपयोग से न केवल पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी, बल्कि प्रदूषण में भी महत्वपूर्ण कमी आएगी. यह समय है जब हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की '7 अपीलों' का जिक्र करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए इन अपीलों को जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों को देखते हुए भारत जैसे बड़े देश में हर छोटे प्रयास का बड़ा प्रभाव हो सकता है.

मुख्यमंत्री के ​काफिले में शामिल ईवी वाहन. (Credet: Office of CM)

पढ़ें: पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम भजनलाल ने काफिलों पर लगाया नियंत्रण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी निर्देश

ई-मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में सरकारी काफिले की संख्या कम करने का निर्णय लिया था, जिससे ईंधन की बचत और प्रशासनिक सादगी का संदेश दिया गया था. अब ईवी वाहन के उपयोग की शुरुआत को उसी दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है. उनकी इस पहल को राज्य प्रशासन में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल सरकारी स्तर पर बदलाव का संकेत है, बल्कि आम जनता को भी प्रेरित करता है कि वे अपनी दैनिक जीवनशैली में ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता दें. ऐसे उदाहरण शीर्ष नेतृत्व से सामने आते हैं, तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है और लोग भी पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होते हैं. मुख्यमंत्री की यह पहल राज्य में ई-मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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