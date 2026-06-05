ETV Bharat / state

सीएम बोले-कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था विकास का पैसा, मोदी सरकार ने रोका करप्शन

भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम जिले के खारी का लांबा गांव से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रदेश स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेस सरकार विकास के लिए 1 रुपए भेजती थी तो धरातल पर 15 पैसे पहुंचते थे. बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया. आज केंद्र सरकार जितना पैसा भेजती है, उतना आपके खाते में आता है. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं को संबल देने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए, लेकिन देश में कुछ महिला विरोधी दल हैं, जो नारी को शक्ति नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी सरकार महिलाओं को राजनीति में हक देना चाहती है.

देश में चार जातियां : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में चार जातियां हैं महिला, किसान, पशुपालक व मजदूर. उनके लिए केंद्र व राज्य सरकार काम कर रही है. मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाई ताकि उनको विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण मिले, लेकिन कुछ विरोधी हैं, परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो. ऐसे लोगों को सबक सिखाना है. हम चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो और हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण मिले. वे लोकसभा एवं विधानसभा में जाए. सीएम ने लांबा प्रशासक दिव्यानी राठौड़ की ओर इशारा किया और कहा कि यह जिले की सबसे युवा प्रशासक है.