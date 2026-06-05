सीएम बोले-कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था विकास का पैसा, मोदी सरकार ने रोका करप्शन
भजनलाल ने कहा कि महिलाओं को सम्मान दिलाने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए पीएम मोदी.
Published : June 5, 2026 at 9:32 PM IST
भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम जिले के खारी का लांबा गांव से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रदेश स्तरीय समापन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेस सरकार विकास के लिए 1 रुपए भेजती थी तो धरातल पर 15 पैसे पहुंचते थे. बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया. आज केंद्र सरकार जितना पैसा भेजती है, उतना आपके खाते में आता है. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं को संबल देने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए, लेकिन देश में कुछ महिला विरोधी दल हैं, जो नारी को शक्ति नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी सरकार महिलाओं को राजनीति में हक देना चाहती है.
देश में चार जातियां : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में चार जातियां हैं महिला, किसान, पशुपालक व मजदूर. उनके लिए केंद्र व राज्य सरकार काम कर रही है. मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाई ताकि उनको विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण मिले, लेकिन कुछ विरोधी हैं, परिवारवादी और जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो. ऐसे लोगों को सबक सिखाना है. हम चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो और हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण मिले. वे लोकसभा एवं विधानसभा में जाए. सीएम ने लांबा प्रशासक दिव्यानी राठौड़ की ओर इशारा किया और कहा कि यह जिले की सबसे युवा प्रशासक है.
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योजनाएं गिनाई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात्रि चौपाल में लाभार्थियों को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं गिनाई. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब देश में लिंगानुपात काफी कम था. प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया. उससे पहले किसी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. पीएम ने जनता का दुख समझा एवं स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस जैसी योजनाएं चलाई. इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को संबंल मिला.
हेलीपैड पर स्वागत: मुख्यमंत्री शर्मा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र के खारी का लांबा पंचायत के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्राम विकास चौपाल में पहुंचे. यहां हेलीपैड पर विधायक जब्बर सिंह सांखला, ग्राम पंचायत की प्रशासक दिव्यानी राठौड़ एवं भाजपा राजनेता हनुवंत सिंह राठौड़ ने स्वागत किया. इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के साथ विधायक गोपाल शर्मा, गोपीचंद मीणा, अशोक कोठारी, लालाराम बैरवा, लादूलाल पीतलिया एवं उदयलाल भड़ाना तथा पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, बालूराम जाट एवं पूर्व सांसद सुभाष बहेडिया ने भी स्वागत किया.
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