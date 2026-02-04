सीएम भजनलाल बोले-राजस्थान के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा भारत–अमेरिका व्यापार समझौता
मुख्यमंत्री ने डील को ऐतिहासिक बताया और इसे राजस्थान जैसे निर्यात-प्रधान राज्यों के लिए असीम संभावना वाला करार दिया.
Published : February 4, 2026 at 3:54 PM IST
जयपुर : अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है. यह डील देश ही नहीं, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात-प्रधान राज्यों के लिए असीम संभावनाएं लाई है. ये समझौता राजस्थान के लिए विकास के द्वार खोलेगा.
‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को वैश्विक मान्यता: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18 प्रतिशत करना बड़ा और निर्णायक कदम है. यह समझौता प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी का ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का विजन वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है. पिछले छह वर्षों में भारत द्वारा किए गए व्यापार समझौते यह दर्शाते हैं कि विश्व भारत की आर्थिक क्षमता और उत्पादन सामर्थ्य पर भरोसा कर रहा है. आज वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है.
राजस्थान के निर्यात उद्योग को मिलेगा सीधा लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है. प्रदेश का वस्त्र उद्योग, जो राज्य की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभान्वित होगा. साथ ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान की ब्लू पॉटरी, लघु चित्रकला, संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी के हस्तशिल्प, हाथ से बने वस्त्र और हथकरघा उत्पाद पहले से ही अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय हैं. रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए भी यह समझौता बड़ी राहत लेकर आया है. विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए यह समझौता वरदान साबित होगा. उद्योगों के विस्तार से परिवहन, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
