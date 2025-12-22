ETV Bharat / state

अरावली पर बोले सीएम: कांग्रेसी रोज छोड़ते हैं शिगूफा, पर्वत शृंखला से नहीं होने दूंगा छेड़छाड़

सीएम बोले कि कांग्रेसी CAA जैसे मुद्दों पर लोगों को गुमराह करते हैं. कांग्रेस के वोट चोरी उनके कर्मों से हुए हैं.

Chief Minister and former Chief Minister inaugurate development projects in Dudhalia
दुधालिया में विकास कार्यों का लोकार्पण करते सीएम और पूर्व सीएम (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वत शृंखला को लेकर बड़ा बयान दिया. सीएम बोले कांग्रेसी रोज नया शिगूफा छोड़ते है. 'मैं खुद व्रजवासी हूं. गोवर्धन की पूजा करता हूं. ऐसे में अरावली के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा'. सीएम शर्मा सोमवार को जिले के डग की दुधालिया पंचायत में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने अपने 2 साल के शासन के विकास कार्य और उपलब्धियां भी गिनाईं.

गहलोत पर जुबानी हमला: सीएम भजनलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि गहलोत राज में पेपर लीक होते थे. गहलोत शासन में 84 कोस की यात्रा में पट्टे दे दिए गए, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने निरस्त किया था. शर्मा बोले कांग्रेसियों के कर्म ही खराब हैं. CAA जैसे मुद्दों पर लोगों को गुमराह करते हैं. कांग्रेस के वोट चोरी उनके कर्मों से हुए हैं. आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करेगी. कांग्रेस अपने कर्म संभाल लें, जो काम कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिए. इससे पहले यहां मुख्यमंत्री ने मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का लोकार्पण किया. कई उद्घाटन एवं निर्माण कार्यों के शिलान्यास किए. गोर्वधन बायो गैस प्लांट व सीता वाटिका का अवलोकन किया.

सीएम भजनलाल शर्मा बोले... (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:अरावली पहाड़ियों पर केंद्र की परिभाषा को SC के स्वीकार किए जाने के बाद भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान

जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी लगाई. इसमें राजीविका, कृषि, उद्योग, पशुपालन एवं उद्यानिकी विभाग की महिलाओं की स्वरोजगार गतिविधियों के स्टाल थे. मुख्यमंत्री ने इनका निरीक्षण किया. इससे पहले मुख्यमंत्री हैलीकॉप्टर से दुधालिया पहुंचे, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह और जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक गोविंद रानीपुरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने स्वागत किया. पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, डीआईजी राजेंद्र गोयल, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ एवं एसपी अमित कुमार आदि मौजूद थे.

पढ़ें:अरावली पर राजनीति: राजेंद्र राठौड़ बोले- अपने कर्म छुपाने को भ्रम फैला रहे गहलोत, 700 पट्टे उनके राज में हुए जारी

एमपी ने रखी मांगें: सांसद दुष्यंत ने मुख्यमंत्री शर्मा से दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से झालावाड़ जिले को जोड़ने, किसान हित में छोटी कालीसिंध पर एनीकट, जिला अस्पताल में एमआरआई सुविधा एवं मुकुंदरा में टाइगर्स लाने की मांग रखी. पूर्व सीएम वसुंधरा ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल शर्मा का शुक्रिया अदा किया. पीएम मोदी की मनरेगा में 100 की जगह 125 दिन रोजगार देने के लिए प्रशंसा की. राजे ने तंज कसा कि कांग्रेसी राम का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं.

पढ़ें:अरावली एक पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट : गहलोत

TAGGED:

SAVE ARAVALLI CAMPAIGN
CM BHAJANLAL LASHED OUT AT CONGRESS
VASUNDHARA RAJE JIBE AT CONGRESS
BHAJANLAL SHARMA VISIT TO JHALAWAR
CM STATEMENT ON ARAVALLI HILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.